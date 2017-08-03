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图文：合买福利彩票渐受彩民推崇
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武汉彩民七年三获中福在线25万
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福彩
2017.8.3 星期四
一次可选更多号码组合 集中智慧与好运更易中奖
图文：合买福利彩票渐受彩民推崇
楚天都市报讯 □楚天都市报记者曹磊 通讯员李洋
看上一注复式彩票号码，每个号码都不忍删，怎么办？那就找到志趣相投的彩友合买。记者近期了解到，能够集中众多彩民智慧与好运，一次可以选更多号码组合的“合买”形式，已成为彩市一股清流，越来越受彩民们的推崇和青睐，合买中奖的消息也是频频传来。
合买成员多为好友熟人
记者通过梳理发现，大多数情况下，合买团队的成员都是有着多年之交的老彩友或老熟人。
今年3月22日,四位彩民一起现身湖南省福利彩票发行中心来兑奖。原来，他们是一支已成立一年的合买团队，都喜欢研究走势图，讨论选号技巧和心得，因福彩而结下深厚的友谊。这四位志同道合的朋友终于通过合买，中得了大奖。
再如，今年3月，双色球第17025期开奖，江苏省喜中1注一等奖624万元，中奖彩票是一张5注10元的单式票，由5位眉眼间有些相似的小伙子中得。原来他们都是一家人，是表兄弟。
站点业主常做组织服务者
在彩民朋友合买彩票的行动中，站点业主通常会充当着一个组织者和服务人员的角色。从组建合买群，发起合买，推荐号码，分股收款，再到最后领奖，整个过程都有业主的身影。如果合买中了奖，他们也高兴得像自己中奖一样。
5月28日，湖北荆门福彩42200007站的一张“11+1”的复式票击中了1注头奖，30注三等奖，150注四等奖，200注五等奖，81注六等奖，总奖金为584万元。这张“11+1”彩票，就是在站点业主的组织服务下，由31位彩民集体合买中得的。站点业主称，参与合买的人里，很多都是她开设彩站14年来彼此照应的老彩民，大家已建立了一种很深的信任关系，所以这些彩民会大胆放心地参与合买。
编后
集体的力量似钢铁，众人的智慧如日月。其实买彩票也是一样。如果希望能以较小的投入买个大复式组合，并通过这样的“捷径”拿下大奖，那么与相互熟悉信任的彩民一起“抱团”购彩确实不失为一个好办法。集合众人的智慧、好运和情谊，也许就能获得大奖的青睐。