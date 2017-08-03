查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 视点 ·图文：刑警化装店老板徒手夺刀擒凶 ·曾经的“杰出企业家”一审获刑十年 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：刑警化装店老板徒手夺刀擒 · 曾经的“杰出企业家”一审获刑十 7 视点 2017.8.3 星期四 卷入重大贪腐窝案 受贿292万挪用公款800万 曾经的“杰出企业家”一审获刑十年 楚天都市报讯 □楚天都市报记者聂丽娟通讯员刘珂韩瑞实习生曾倩岚黄若萱



“别人送给我钱，我没有收，退了，这不是犯罪啊！”一句自言自语让僵持多时的侦查破冰。

昨日，武汉青山区检察院披露，原青山区城市建设综合开发公司党委书记兼总经理、原武汉绿景苑置业有限公司董事长兼总经理王某涉嫌受贿、挪用公款一案，青山区人民法院依法判处王某犯受贿罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产6万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十年，并处没收个人财产6万元。



杰出企业家被人多次举报



2013年春节刚过，青山区检察院反贪局获得一条线索，有人多次举报青山区城市建设综合开发有限公司党委书记、绿景苑置业公司董事长王某涉嫌受贿。

王某是何许人也，可能普通老百姓对他并不熟悉，但是由他们公司开发的绿景苑小区，却在青山区名气不小。

该楼盘曾被誉为填补了青山区房地产业开发的空白，该公司也因此获得了省市区多项殊荣。王某，在业内评价一直颇高，被誉为“急先锋”，曾作为武汉市“杰出企业家”，被推选为“中国科技地产十大影响力人物”。

但令人难以置信的是，这样一个政商两界好评如潮、被荣耀光环所包围的优秀企业家，却不止一次被举报有重大职务犯罪嫌疑！难道这些举报都是空穴来风？

获悉此条线索后，青山区检察院反贪局的干警们立刻组成专案组，召集精兵强将研讨案件线索。



账户未动家里多出一辆车



初步调查后，侦查人员发现一个奇怪的现象：王某及家庭成员名下只有少量存款，近年来也没有大额资金动向，经济动态平稳。唯一可疑的是家庭成员名下有8处房产，除此外无其他可疑信息。

通过反复研判初查资料后，终于，侦查人员发现王某儿子在一家普通单位上班，名下购置了一辆价值30多万元的轿车，奇怪的是王某及其家庭成员名下的同期银行资金却没有消费记录。“没有波动就是疑点，难道家里存放那么多现金？或者借款买车？还是车就没花自家人的钱？”购车款会从哪些渠道来？王某的社会关系中，又有哪些人员有能力，一次性拿出这么大一笔现金？侦查人员通过层层分析，逐一摸排，在王某的社会关系“同心圆”里，有两个人进入了侦查人员的视野。

这两个人，一个是公司的自然人股东之一谢某，却经常违规以邀标形式中标公司发包的大型工程；另一个是公司股东郭某，却一反常态地常常成为青山城开公司的债务人，银行账户中的资金交易量巨大。“总是承接得到工程？不正常。总能借到国有企业的公款？更不正常。这两个人很有可能就是向王某投桃报李的人！”建立起了这种合理的怀疑，初查的触角随即转向了谢、郭二人。

终于，一条条大鱼都摸到了！线索可以收网了。



一句自言自语暴露贪腐事实



突击审讯谢某和郭某。谢某顾左右而言他，且熟知抗拒调查的基本套路；郭某“坦诚”以告，反复强调在王某手上做了不少工程，但都是走的正规流程，是他实力雄厚。

明显有备而来的二人，让突审工作陷入僵局。专案组决定将王某同步带来调查讯问，震慑二人。“那你是用的银行存款啊？还是卖了你投资的房产？”对王某的讯问中，侦查人员选取以可疑的购车款来源为攻击点。一句低沉的自言自语打破冰封的僵持：“别人送给我钱，我没有收，退了，这不是犯罪啊！”“既然你愿意谈这个事情，你就把谁送钱给你了？送了多少？你退给谁了？退了多少？一个个说清楚。”

办案人员趁热打铁，适时加强讯问攻势，迫使王某不得不吐出了涉嫌受贿的全部犯罪事实。王某交代，先后收到15个来源的受贿款共计292万，其中最大的两笔受贿款，一是因为挪用800万资金给郭某做生意，郭为表示感谢，先后向王某行贿120万。第二是，因为王某经常帮助谢某违规中标，谢某拿出100万酬谢王某。

由于王某与郭某和谢某之间存在稳固的利益联盟，郭某和谢某还向王某的两大副手行贿。随后，办案人员进行了深度挖掘，终于又查出王某另外两大副手受贿的事实，将战果进一步扩大。

至此，一起重大贪腐窝案终于水落石出。





