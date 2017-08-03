查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 视点 ·图文：刑警化装店老板徒手夺刀擒凶 ·曾经的“杰出企业家”一审获刑十年 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：刑警化装店老板徒手夺刀擒 · 曾经的“杰出企业家”一审获刑十 7 视点 2017.8.3 星期四 利川男子感情受挫做出疯狂举动 当街持刀“枪”劫持两名女子 图文：刑警化装店老板徒手夺刀擒凶 楚天都市报讯 图为：透过橱窗可以看见男子用“枪”指着女人质

图为：刑警罗建波事后处理手上的伤口



□楚天都市报记者陈俊通讯员江广牟联祥



男子一手持刀一手持“枪”，当街挟持2名女子进一家服装店，情况万分危急……

8月1日下午，鄂西边陲的利川市繁华街上突发劫持人质事件。当地多警种密切配合紧急处置。

僵持时刻，刑侦大队教导员罗建波便服上前，化装店老板靠近，徒手夺下尖刀，民警当场制服男子，成功解救了2名人质。看着老公鲜血淋漓的左手，罗建波妻子在微信里心疼地说，“让他回来跪搓衣板”。



突发：男子闹市挟持人质



1日下午6时许，利川市公安局接到报警，城区清江大道一服装店内有一男子手拿刀枪挟持了2名女子。

利川市公安局迅速启动处置突发事件预案，刑侦、反恐、武警、消防等警种赶赴现场处置。

事发城市中心地段，现场被围观群众挤得水泄不通，大量群众通过微信、微博进行“直播”，刷爆了朋友圈。记者在市民拍摄的视频中看到，一个服装店二楼的落地玻璃窗内，穿蓝衬衣的男子右手持尖刀，左手拿着一把“手枪”。另一段视频显示，男子右手拿着“手枪”，指着对面一名女子，跪在地上的女子低着头瑟瑟发抖不断哭泣。

“不到万不得已，绝不能开枪，确保人质安全！”现场指挥一再要求。

危急：人质受伤乔装施救

“我上去，我穿的是便服！”刑侦大队教导员罗建波主动提出上楼伺机解救人质。

现场形势越来越紧张，男子突然持刀快速冲向两名女子，其中一人逃脱，另一女子被截住。反抗过程中，两女子受伤。此时，后方合成作战室对嫌疑男子特征分析后，确认为27岁的徐某，有精神病史和严重暴力倾向。

徐某家庭条件一般，罗建波推断他持真枪的可能性不大。不久，徐某父母被带到，但徐某根本不听父母劝说。民警又试着递水和食物等方法，但仍没有成功。

罗建波决定上楼寻找解救人质的机会。“快退出去！快下去！”罗建波刚上到二楼，就听到情绪失控的徐某大吼大叫。罗建波挥手示意着装民警全部撤退至一楼，只留便衣辅警黄斌与他两人在楼上。此时，徐某正站在白衣女子身后，双手持刀逼向女子颈部。

罗建波轻步走到橱窗前，一声叹息，“哎！今天生意本来就不好，总共就只卖了700元的衣服，你又来一闹。我生意还做不做了……”罗建波自称是服装店老板，黄斌是他的店员。一边说一边观察周围空间，准备营救。“这样好不好！我把这700元钱给你，你走。我晚上还可以做生意。”罗建波慢慢靠拢，徐某见前来的不是警察，放松防备。罗建波上前用左手将700元钱递给了被挟持的女子，徐某犹豫了一会儿答道，“好。下去。”



勇猛：夺刀成功当场制服



徐某持刀逼着人质小心翼翼从橱窗过道走下楼。先走出服装店的罗建波，立即暗示门外的民警准备实施营救。

徐某与人质缓慢来到店外，发现四周全是警察、武警和大量围观群众，他再次警觉起来，人质的危险加剧。“你把钱给他唦！”罗建波用左手指着女子手中的钱。于是，女子将钱放进徐某的衣服口袋中，徐某低头看钱。时机成熟！罗建波双手一把捏住刀刃的两端，其他民警、武警一拥而上迅速将徐某牢牢控制住，并夺取了徐某的“手枪”和刀。获救女子放声大哭，围观群众纷纷为民警叫好，现场爆发出掌声。

看到徐某被押上警车后，罗建波才发现左手血流不止。



真相：情场失意报复社会



徐某被带至都亭派出所进行审讯，2名人质已被送往医院救治，都无生命危险。

经审讯，徐某自称挟持人质是因为女朋友跑了，还带走了他给的钱和手机等财物。徐某心生不满，便想去伤害年轻女子。当日下午，他买了一把西瓜刀和玩具枪。随后，在一公交车站牌前，徐某持刀挟持了一名白衣女子，逼她进入后面的一服装店内。在服装店的二楼，又碰到另一名买衣服的女子。徐某将两名女子逼到橱窗的角落。

夺下徐某利刃过程中，罗建波左手腕处被刺出约1.5cm长的伤口。他在现场接受紧急救治的图片被拍下发到网上，妻子也看到后，既心疼又后怕地说：“回来要他跪搓衣板。”罗建波笑了笑，“我是刑警，当时就我穿便装，危急时刻没考虑那么多，我必须冲上去。”

目前，案件正在进一步侦办之中。





