查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 对话 ·图文：打造九头鸟文化产业链 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 图文：打造九头鸟文化产业链 6 对话 2017.8.3 星期四 图文：打造九头鸟文化产业链 ——对话湖北作家、《九头鸟》作者周古平 楚天都市报讯 □楚天都市报记者贺俊刘中灿实习生郑宇欣对话时间：7月25日对话人物：周古平



●人物简介



周古平，武汉人，中国作家协会会员，发表各类文学作品400多万字，涉及小说、诗歌、散文、剧本等。出版的长篇童话幻想小说《九头鸟》，曾荣获冰心儿童图书奖、屈原文艺奖、湖北文学奖等，网上点击十多亿人次，有关的电影电视游戏主题公园和衍生品正在打造中。8月5日，他将在省图书馆长江讲坛讲述《九头鸟》的奇人、奇事、奇境。



●对话背景



传说中的九头鸟，正被周古平一步步推到聚光灯下。

古籍中仅有寥寥数语介绍的九头鸟，在周古平的笔下，变成了一只大智大勇大爱大吉的九头神鸟。作品中无数鲜活的人物，看后令人拍案叫绝。

资源有限，创意无限。在创意产业中，又是内容为王。迪士尼作为全球顶级IP运营公司，核心资源是内容。周古平打造的九头鸟文化产业链，不仅具备这些经典气质，且从动笔之初他就注重了系统设计：既要“造故事”，显惊奇；又要“谋全局”，计长远。

十多年心血“熬”出的《九头鸟》，曾被国内外多位投资商看中其巨大的文化价值和商业价值，有的省市也想引进九头鸟科幻大世界项目，周古平却一直非常谨慎。他希望九头鸟能“一飞冲天写未来”，但必须做足功课，“只待惊雷动地开”。



“九头鸟”被赋予大智大勇大爱的新意



记者（以下称“记”）：你当过兵，走南闯北的时候感觉人们怎么看湖北人，你觉得九头鸟代表的湖北人应该是什么样的？

周古平（以下称“周”）：“天上九头鸟、地下湖北佬”，湖北人一直给人精明甚至有点狡猾的感觉。我觉得并非如此。今天早上6点我去汉阳门游泳，那里已经有一群泳者准备横渡长江。泳者们听说我写九头鸟，一下围上来：“伙计，你是要好好写写我们，我们是不死鸟，命大！“我们就是不服周，敢搞！”“我们哪里狡猾，可以为朋友两肋插刀，打碎了牙不做声往肚里吞！”我一听真是接地气，九头鸟生命顽强，坚韧不拔，大智大勇大爱，已经成为湖北人的文化符号，这正是我笔下的九头鸟。

记：我很好奇，您为什么选择用童话幻想来写九头鸟？

周：在写《九头鸟》之前，一位文学大师朋友泼了我一头冷水。他说全国人都知道九头鸟，甚至不少外国人都知道，他本人也想过写九头鸟，但是线索太少。关于九头鸟的记载只有《山海经》《酉阳杂俎》等古籍中有寥寥数句。

我十几岁就写诗和小说，但这些体裁不好表现九头鸟。童话可以插上想象的翅膀，好童话能把平凡与神奇、虚构与真实结合起来，少儿读起来有趣，成人读起来有益，老人读起来有乐，所以我表现的就是九头鸟故事中的奇人、奇事、奇境，人物形象设定把握20字原则：人兽同体，亦真亦幻，出入仙境，顿入人间，幻中出真。



九头鸟与小美人鱼有个约定



记：《九头鸟》获奖后的这几年，你有所沉寂，听说九头鸟主题乐园的建设最近有了新进展，是在忙这件事吗？

周：是的，九头鸟在十多年前就跟小美人鱼有个约定。2002年和2006年，在构思九头鸟的故事期间，我曾先后两次去过丹麦，每次都要去哥本哈根市的长堤公园，去看看那座人身鱼尾的美人鱼，在她美丽娴雅、情思绵绵的雕像前静静地发一会儿呆。安徒生用他一万多字的童话《小美人鱼》，为丹麦这个国家留下了一张永恒的文化名片，让不同肤色的人们络绎不绝地前往丹麦，就连上海世博会也不远万里地把小美人鱼雕像从丹麦请来。十多年前，当我凝视着小美人鱼的雕像，心里就默默念叨，咱们九头鸟和你有个约定，到时候，丹麦的美人鱼和美国的唐老鸭都来看看中国的九头鸟吧！看看中国的美人鸟！我们应该有这种文化自信，呈现中国文化，弘扬正能量。

记：也就是说在写书的时候，你已经计划要做主题乐园了？

周：对，我和小美人鱼的约定不仅仅是来看这套书，写书时我就考虑要做游戏、漫画、影视以及衍生品，还注册了几十种商标，甚至主题乐园的主体建筑和雕像也都有了设计图，最终是要形成一个产业链。

记：看得出来，你对九头鸟的后续发展非常有信心。

周：当然。迪士尼最有价值的就是它的IP（知识产权），九头鸟更是中国千百年来口口相传的大IP，国家支持文化产业发展，有关领导、部门和文艺界的大师，以及读者朋友也一直在鼓励我支持我。前些天，我和著名作曲家孟可一拍即合，我写的电视剧主题曲《一飞冲天写未来》，他已经谱成了歌曲，他说这是唱给天下九头鸟和筑梦者的歌。



“东方迪士尼”的武汉之缘



记：《九头鸟》要想在现实中落地也不容易。

周：确实很难，九头鸟的产业链运作是最近几年开始的。前几年，曾有国外的商人想出资1600万美元，购买《九头鸟》的全部著作权和几十种商标权，我拒绝了。九头鸟是东方的故事，流传几千年不容易，万一买去后被搁置或扭曲，价值损失是金钱难以衡量的，我有深深的湖北情结，要为它做长远打算，哪怕走得慢一点，也要稳一点。

记：听说九头鸟主题乐园已经有了初步的选址，可以透露吗？

周：我们的项目叫九头鸟科幻大世界，九大主题体验板块是根据小说内容设计的，带有科普科幻特点。九头鸟能幻化成九个美少女，根据她们的法器外形设计的九大建筑，以及楚国风情街构成九头鸟科幻小镇。项目预计投资100亿元，近期将签订框架协议。省市区政府也非常重视这个项目，在提供的几个选址中，专家团队比较看好中洲半岛。巧的是，九头鸟故事中的九鼎神塔，就矗立在一个半岛上，这不能不说是一种奇妙的缘分！

记：听起来非常令人期待。

周：九头鸟科幻大世界项目是清华康宁翰（美国）主题公园联合设计研究中心、清华文化旅游产业研究所历时半年精心设计，目标就是打造世界一流的原创东方文化体验游乐新坐标。现在，九头鸟的电视剧本已经写好，九头鸟电影剧本已有3个，我们最近正加紧制作218期《九头鸟》音频节目，相信会尽快让大家听到、看到九头鸟的故事。



童话是献给所有人爱的礼物



记：你是工学硕士，从理性的工科转换到感性的文学，似乎很自如。

周：我始终在“学新课”，一直没毕业，一直在挑战自己，超越自己。当然，角色切换是无意识的，知识的积累却是有意识的。我受过很多苦，从事过很多职业，生活的经验和感悟，会让我从多个角度去思考问题。九头鸟文化产业链，需要用系统工程的思维去运作，用艺术家眼光去雕琢。

记：你提出“给未来一代送去爱的礼物”是出于什么考虑？

周：我每年至少有一两次捐款捐书捐物的活动，主要是在老区贫困地区的小学和留守儿童学校。我小时候家里穷，没钱买书，希望更多的孩子能看到好书。比如在红安列宁小学建“九头鸟爱心书屋”，除了送各类图书，还送去了电脑等。这也是在传递九头鸟的大爱精神。童话是送给所有人的爱的礼物，至少孩子们在读的时候，能够得到精神的营养，点亮心灵的灯火。

记：我很好奇，是什么让你一直保持对九头鸟的热情？

周：我在这片沃土上写下这套童话，写的也是这块土地，像书中的神农架、大九湖、腾龙洞，鹦鹉洲、武当山等地方，都是我们熟悉的湖北美景。九头鸟、无臂蛙人、冷面才子等人物在不断成长，也传递着宝贵的品质与精神，这些都值得去让更多的人喜爱和了解。《九头鸟》和我共同生活了十几年，是我血肉的一部分，我的一生会带着童心去观察，带着爱心去感受，带着痴心去坚守！





