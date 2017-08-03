查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 人物 ·液化气罐好危险 武汉消防教你如何防止厨房变“战场” ·图文：“等我站起来，要更努力教好学生” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 液化气罐好危险 武汉消防教你如 · 图文：“等我站起来，要更努力教 4 人物 2017.8.3 星期四 恩施瘫痪青年帮留守娃义务补课5年 本报报道后有医院免费为他手术 图文：“等我站起来，要更努力教好学生” 楚天都市报讯 图为：医生到谭海波家为他检查身体

图为：谭海波在手术中

图为：谭海波在打针



□楚天都市报记者向清顺 通讯员谭文斌刘铁强侯丹丹程芷



“我现在感觉很好，谢谢好心人的帮助和支持。相信用不了多久，我就能站起来了。”昨日是谭海波接受手术后的第六天，他对楚天都市报记者说。

这名31岁的瘫痪青年，坐在轮椅上给留守儿童义务补习功课，已坚持5年。楚天都市报6月20日独家报道他的事迹后，引发广泛关注，恩施州中心医院近日免费为他做了手术。“身体好了后，我会把免费学堂办下去，今后要更加努力教好每一个学生。”谭海波充满感激地说。



医院受感动免费为他手术



谭海波家住恩施州巴东县清太坪镇樱桃水村，上中学时因身患强直性脊柱炎而瘫痪，只能与轮椅为伴。但他没向病魔屈服，拖着病体在家里办起简易学堂，免费给留守儿童补习功课，至今已坚持5年。

此事经本报报道见报后，引发社会广泛关注。清太坪镇主要领导专程来到谭海波家里送上慰问金，进一步了解其病情和家庭情况，将其纳入精准扶贫户进行长期帮扶，感谢他为留守孩子做的贡献。武汉也有不少好心人陆续给谭海波捐款，70岁婆婆全金玉还专程送1000元到本报编辑部，委托记者转交。

恩施州中心医院获悉此事后，被谭海波的精神感动，决定做手术帮他站起来。谭海波所需治疗费用及住院期间父子俩的生活费，全部由医院承担。

7月14日，医院派出救护车，翻山越岭来到谭海波家，对他全身作了进一步检查。专家们经过会诊商讨，确定了先期进行双髋关节置换手术，后期通过康复训练恢复行走功能的治疗方案。



11岁娃清晨赶来陪伴老师



7月20日，谭海波被接到恩施州中心医院，准备接受手术。临行前，清太坪镇党委书记裴成龙和乡亲们一起来相送。“海波一家真是太苦了，他受了这么多年的罪，现在终于有希望了！”一位邻居边抹眼泪边感叹。一些谭海波教过的学生也赶来了，一名小学生拉着他的手说：“等你回来，我们给你开个大party！”

由于多年未行走，加之身体瘦弱，谭海波在父亲谭元略陪同下，先在医院接受了6天的身体检查和营养调节。7月27日，该院脊柱外科主任罗政主刀，为谭海波进行双髋关节置换手术。

知道儿子要做手术，母亲邓美玲早晨4点就从家里出发，坐大巴赶到医院。“我做梦也没想到儿子还会有这一天。虽然家里很多农活要干，但今天无论如何我都要来。”她说。

邓美玲还带来了一名11岁的男孩，他叫谭宇钒，是谭海波辅导了5年的学生，这次坚持跟到医院陪老师手术。

楚天都市报记者看到，谭海波没有一丝不安，两手平静地交叠于胸前。“我相信州中心医院，相信这么专业的好医生和护士。为了离站起来更近一步，我要勇敢一些！”他笑着说。



手术室外各方人士送祝福



早上8时许，4名医护人员把谭海波抬到手术床上，谭元略安慰儿子说：“没得事，不要紧。”

对于一般的病人来说，麻醉很简单。但是谭海波的情况很特殊，多年来的强直性脊柱炎使他的颈柱骨化，转动不自如，只能接受局部麻醉。

“大口吸气！”麻醉师们经过半个多小时的努力，终于成功插管，主刀的罗政走上手术台。

时间一分一秒过去，一拨又一拨的人赶到手术室外，为谭海波祈祷和祝福。下午2时许，向正应夫妇专程从清太坪镇的老家赶来了，他们的孩子接受过谭海波的多年辅导，后来考上了湖北中医药大学。“我们也做不了什么，听说谭老师要做手术，我们来看一下心情就踏实些。”

下午3时许，巴东县民政局、县残联、清太坪镇政府相关负责人也赶到医院，为谭海波送来慰问和祝福，并给他加油鼓劲。“希望更多的人特别是残疾人向他学习，学习他身残志坚的精神。”

谭元略夫妇则选择坐在离手术室大门最近的椅子上，以便于第一时间得到儿子的消息。



“今后更努力教好每个学生”



下午4时许，当听到手术室广播谭海波的名字时，在门外等候8个小时的母亲邓美玲首先冲了上去。

刚被推出手术室，谭海波就已清醒，他贴着母亲的耳朵说：“妈妈，我好了，我可以站起来了！”夫妇俩都喜极而泣，谭元略说，“没有什么言语可以形容我现在的心情。”

主刀医生罗政说，手术很成功，但这只是第一步，接下来的康复训练很重要。“后面要通过康复训练，逐步恢复他肌肉的力量和韧带的弹性，如果顺利，预计6周至8周后他就能站起来走路了。”

这几天来，谭海波在医院进行术后康复，主要就是消炎和恢复伤口。“前几天伤口有点出血，目前已经好转。昨天进行了第一次复查，一切都还顺利。”昨日，谭海波对记者说，“感谢恩施州中心医院，感谢所有关心我的人。我会在医生的指导下加强康复训练，争取早日站起来，回家继续把学堂开起来，今后要更加努力教好每一个学生以回报社会。”





