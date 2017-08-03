查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 人物 ·液化气罐好危险 武汉消防教你如何防止厨房变“战场” ·图文：“等我站起来，要更努力教好学生” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 液化气罐好危险 武汉消防教你如 · 图文：“等我站起来，要更努力教 4 人物 2017.8.3 星期四 液化气罐好危险 武汉消防教你如何防止厨房变“战场” 楚天都市报讯 近些年，液化气罐带给大家便利的同时，其安全隐患也不容忽视。据了解，我国民用液化气爆炸案屡有发生，造成众多人员死伤及重大财产损失。大家对液化气罐的使用安全又了解多少呢？

液化气罐使用安全

1.家庭在配置液化气罐及其配件时，必须购买符合国家有关规定的产品；

2.必须使用取得充装许可证的充装单位提供的气罐；

3.气罐应放在阴凉处，避免潮湿，与炉盘、暖气相隔不少于1米，严禁火烤或拿热水浸泡、日晒或倒放使用，移动气罐应关闭角阀，搬运时应严禁撞击、叠放和滚动；

4.液化气罐绝对不能横放、自行倒残液、剧烈摇晃；

5.点火前应注意室内是否有液化石油气味，检查液化气罐是否有漏气现象，如果液化气有泄漏现象，可用肥皂水涂沫液化气罐各连接处，不要用明火查漏；

6.随时检查减压阀是否失灵，不要自行调节液化气罐的减压阀，要经常教育小孩不要玩弄钢瓶角阀和灶具开关。

发生泄漏怎么办？

大家可以通过“嗅”、“听”、“试”的办法给液化气罐查漏，如果一旦发现液化气发生漏气现象，要保持镇静，应立即关闭燃气总阀门，切断气源，千万不能使用明火，不要开关电器，不在泄漏场所接打手机，以免产生电火花，引爆燃气。

打开门窗通风，让新鲜空气进来，把泄漏的燃气排出去，使燃气达不到爆炸的浓度。如果燃气罐已经起火，要及时拨打119报警，然后立即将附近可燃物转移，不断地用水给液化气罐降温，并准备好一块面积较大的织物，用水打湿，伺机盖住气罐阀门处将火扑灭。

在生活中，人们使用的液化罐分两种，一种是钢瓶护罩与瓶体之间用螺丝连接的，简称“螺丝瓶”；另一种是钢瓶护罩与瓶体经电焊连接的，简称“焊接瓶”。根据国家明文规定，“螺丝瓶”已经强制报废，不可使用。武汉消防提醒您，在使用液化气时，一定要切实提高安全意识，不使用“螺丝瓶”，做到安全使用液化气罐。





