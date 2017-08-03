大战800天 誓办一届精彩军运会听名校长揭秘“教育的陷阱”图文：唯一正落靶心选手来自中国光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人
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 第2版 要闻
·大战800天 誓办一届精彩军运会
·听名校长揭秘“教育的陷阱”
·图文：唯一正落靶心选手来自中国
·光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人
楚天都市报电子版
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2 要闻 2017.8.3 星期四
光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者庞正通讯员张珊妮）昨日，东湖高新区召开新民营经济发展推进大会，表彰15家突出贡献民营企业和15名优秀民营企业家。当日，8个新民营经济项目集中签约，投资总额逾200亿元。
    天风证券、阳光凯迪、人福医药等15家多年来连续纳税大户企业被评为东湖高新区突出贡献民营企业，闫大鹏、张文明、夏里峰等15位企业家被评为东湖高新区优秀民营企业家。
    科大讯飞第二总部、盛天网络互联网文娱创新研究院、斗鱼直播生态产业集群（斗鱼小镇）等8个项目在会上集中签约，总金额突破200亿元。


   