查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·大战800天 誓办一届精彩军运会 ·听名校长揭秘“教育的陷阱” ·图文：唯一正落靶心选手来自中国 ·光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 大战800天 誓办一届精彩军运 · 听名校长揭秘“教育的陷阱” · 图文：唯一正落靶心选手来自中国 · 光谷表彰新民营经济突出贡献企业 2 要闻 2017.8.3 星期四 光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者庞正通讯员张珊妮）昨日，东湖高新区召开新民营经济发展推进大会，表彰15家突出贡献民营企业和15名优秀民营企业家。当日，8个新民营经济项目集中签约，投资总额逾200亿元。

天风证券、阳光凯迪、人福医药等15家多年来连续纳税大户企业被评为东湖高新区突出贡献民营企业，闫大鹏、张文明、夏里峰等15位企业家被评为东湖高新区优秀民营企业家。

科大讯飞第二总部、盛天网络互联网文娱创新研究院、斗鱼直播生态产业集群（斗鱼小镇）等8个项目在会上集中签约，总金额突破200亿元。





