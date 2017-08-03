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光谷表彰新民营经济突出贡献企业
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要闻
2017.8.3 星期四
光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者庞正通讯员张珊妮）昨日，东湖高新区召开新民营经济发展推进大会，表彰15家突出贡献民营企业和15名优秀民营企业家。当日，8个新民营经济项目集中签约，投资总额逾200亿元。
天风证券、阳光凯迪、人福医药等15家多年来连续纳税大户企业被评为东湖高新区突出贡献民营企业，闫大鹏、张文明、夏里峰等15位企业家被评为东湖高新区优秀民营企业家。
科大讯飞第二总部、盛天网络互联网文娱创新研究院、斗鱼直播生态产业集群（斗鱼小镇）等8个项目在会上集中签约，总金额突破200亿元。