查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·大战800天 誓办一届精彩军运会 ·听名校长揭秘“教育的陷阱” ·图文：唯一正落靶心选手来自中国 ·光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 大战800天 誓办一届精彩军运 · 听名校长揭秘“教育的陷阱” · 图文：唯一正落靶心选手来自中国 · 光谷表彰新民营经济突出贡献企业 2 要闻 2017.8.3 星期四 1200米高空 六国空降兵比赛定点跳伞 图文：唯一正落靶心选手来自中国 楚天都市报讯 图为：中方队员精确踩点 通讯员周苗摄

图为：跃出机舱

图为：调整伞姿

图为：中方队员杨行精确踩点



楚天都市报讯（记者叶文波通讯员蒋龙王志明谭荣勇）鄂北某地，高温炙烤，热浪袭人。近日，在“国际军事比赛－2017”空降排定点跳伞项目中，中国空降兵杨行正落靶心，这是六国参赛队中唯一一位取得如此优异成绩的队员。

上午10时整，伴随着阵阵轰鸣声，直升机腾空而起，定点跳伞在湖北广水某训练场拉开战幕。此次共有来自中国、伊朗、哈萨克斯坦、俄罗斯、摩洛哥、南非等6个国家共18人参加角逐。赛前明确：跳伞员需从1200米高空跳下，尽可能靠近直径为10厘米地面中心靶标；跳伞员身体与地面第一接触点为着陆点，裁判测量着陆点至靶标距离，“成绩”精确至厘米。3名跳伞员成绩之和为参赛队最终成绩，数值越小名次越靠前。

每个参赛队由三人组成。经抽签，俄罗斯队第一个出场，我国空降兵参赛队第三个出场。中国队三名选手由来自侦察引导专业的上士黄晓龙担任领队，下士梁龙飞、杨行紧跟其后，经层层选拔，三人从40多人中脱颖而出。10时30分，中国空降兵参赛队登上直升机。随着离机信号响起，领队黄晓龙打头阵第一个跃出，其余两人紧随其后跃出机舱。霎时间，三朵伞花蓝天绽放。

领队黄晓龙，去年参加过“空降排—2016”定点跳伞比赛。今年入选“空降排”参赛队以来，连续进行百余次跳伞训练，近30次左脚踩点中心靶标不超过20厘米；30米、10米……离地面越来越近，黄晓龙左脚抬起稳稳踩地。“黄晓龙，0.10米！”首跳成功，踩点距靶心仅10厘米！当裁判测量成绩宣布后，现场响起热烈掌声。紧接着，梁龙飞也进入定点圈；驻鄂空降兵“雷神”突击队队员杨行正中中心靶标，点爆现场。

“在整个伞降过程几分钟的时间里，最后的20秒是决胜的关键时刻，也就是落地前最后的60米。首先是目测距离和角度，然后调整伞的速度，紧接着进行检查和修正，最后就是精确触点。”杨行说。实际上，作为小组中最后一名落地选手，杨行是有优势的。前一名队员落地状态会有参考价值，他可以及时调整空中姿态。可以说，杨行的表现是整个团队努力的结果，也是中国空降兵团队精神的体现。





