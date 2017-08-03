大战800天 誓办一届精彩军运会听名校长揭秘“教育的陷阱”图文：唯一正落靶心选手来自中国光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人
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 第2版 要闻
·大战800天 誓办一届精彩军运会
·听名校长揭秘“教育的陷阱”
·图文：唯一正落靶心选手来自中国
·光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人
楚天都市报电子版
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2 要闻 2017.8.3 星期四
1200米高空 六国空降兵比赛定点跳伞
图文：唯一正落靶心选手来自中国
    楚天都市报讯 图为：中方队员精确踩点 通讯员周苗摄
    图为：跃出机舱
    图为：调整伞姿
    图为：中方队员杨行精确踩点

    楚天都市报讯（记者叶文波通讯员蒋龙王志明谭荣勇）鄂北某地，高温炙烤，热浪袭人。近日，在“国际军事比赛－2017”空降排定点跳伞项目中，中国空降兵杨行正落靶心，这是六国参赛队中唯一一位取得如此优异成绩的队员。
    上午10时整，伴随着阵阵轰鸣声，直升机腾空而起，定点跳伞在湖北广水某训练场拉开战幕。此次共有来自中国、伊朗、哈萨克斯坦、俄罗斯、摩洛哥、南非等6个国家共18人参加角逐。赛前明确：跳伞员需从1200米高空跳下，尽可能靠近直径为10厘米地面中心靶标；跳伞员身体与地面第一接触点为着陆点，裁判测量着陆点至靶标距离，“成绩”精确至厘米。3名跳伞员成绩之和为参赛队最终成绩，数值越小名次越靠前。
    每个参赛队由三人组成。经抽签，俄罗斯队第一个出场，我国空降兵参赛队第三个出场。中国队三名选手由来自侦察引导专业的上士黄晓龙担任领队，下士梁龙飞、杨行紧跟其后，经层层选拔，三人从40多人中脱颖而出。10时30分，中国空降兵参赛队登上直升机。随着离机信号响起，领队黄晓龙打头阵第一个跃出，其余两人紧随其后跃出机舱。霎时间，三朵伞花蓝天绽放。
    领队黄晓龙，去年参加过“空降排—2016”定点跳伞比赛。今年入选“空降排”参赛队以来，连续进行百余次跳伞训练，近30次左脚踩点中心靶标不超过20厘米；30米、10米……离地面越来越近，黄晓龙左脚抬起稳稳踩地。“黄晓龙，0.10米！”首跳成功，踩点距靶心仅10厘米！当裁判测量成绩宣布后，现场响起热烈掌声。紧接着，梁龙飞也进入定点圈；驻鄂空降兵“雷神”突击队队员杨行正中中心靶标，点爆现场。
    “在整个伞降过程几分钟的时间里，最后的20秒是决胜的关键时刻，也就是落地前最后的60米。首先是目测距离和角度，然后调整伞的速度，紧接着进行检查和修正，最后就是精确触点。”杨行说。实际上，作为小组中最后一名落地选手，杨行是有优势的。前一名队员落地状态会有参考价值，他可以及时调整空中姿态。可以说，杨行的表现是整个团队努力的结果，也是中国空降兵团队精神的体现。


   