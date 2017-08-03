查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 要闻
·大战800天 誓办一届精彩军运会
·听名校长揭秘“教育的陷阱”
·图文：唯一正落靶心选手来自中国
·光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 法治
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 教科
第14版 : 健康
第15版 : 养生
第16版 : 家园
第17版 : 跑腿
第18版 : 楚动
第19版 : 百威英博
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 体育
第22版 : 时事
第23版 : 会诊室
第24版 : 观察室
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 体彩
第6版 : 对话
第7版 : 视点
第8版 : 福彩
第9版 : 现场
·
大战800天 誓办一届精彩军运
·
听名校长揭秘“教育的陷阱”
·
图文：唯一正落靶心选手来自中国
·
光谷表彰新民营经济突出贡献企业
2
要闻
2017.8.3 星期四
1200米高空 六国空降兵比赛定点跳伞
图文：唯一正落靶心选手来自中国
楚天都市报讯 图为：中方队员精确踩点 通讯员周苗摄
图为：跃出机舱
图为：调整伞姿
图为：中方队员杨行精确踩点
楚天都市报讯（记者叶文波通讯员蒋龙王志明谭荣勇）鄂北某地，高温炙烤，热浪袭人。近日，在“国际军事比赛－2017”空降排定点跳伞项目中，中国空降兵杨行正落靶心，这是六国参赛队中唯一一位取得如此优异成绩的队员。
上午10时整，伴随着阵阵轰鸣声，直升机腾空而起，定点跳伞在湖北广水某训练场拉开战幕。此次共有来自中国、伊朗、哈萨克斯坦、俄罗斯、摩洛哥、南非等6个国家共18人参加角逐。赛前明确：跳伞员需从1200米高空跳下，尽可能靠近直径为10厘米地面中心靶标；跳伞员身体与地面第一接触点为着陆点，裁判测量着陆点至靶标距离，“成绩”精确至厘米。3名跳伞员成绩之和为参赛队最终成绩，数值越小名次越靠前。
每个参赛队由三人组成。经抽签，俄罗斯队第一个出场，我国空降兵参赛队第三个出场。中国队三名选手由来自侦察引导专业的上士黄晓龙担任领队，下士梁龙飞、杨行紧跟其后，经层层选拔，三人从40多人中脱颖而出。10时30分，中国空降兵参赛队登上直升机。随着离机信号响起，领队黄晓龙打头阵第一个跃出，其余两人紧随其后跃出机舱。霎时间，三朵伞花蓝天绽放。
领队黄晓龙，去年参加过“空降排—2016”定点跳伞比赛。今年入选“空降排”参赛队以来，连续进行百余次跳伞训练，近30次左脚踩点中心靶标不超过20厘米；30米、10米……离地面越来越近，黄晓龙左脚抬起稳稳踩地。“黄晓龙，0.10米！”首跳成功，踩点距靶心仅10厘米！当裁判测量成绩宣布后，现场响起热烈掌声。紧接着，梁龙飞也进入定点圈；驻鄂空降兵“雷神”突击队队员杨行正中中心靶标，点爆现场。
“在整个伞降过程几分钟的时间里，最后的20秒是决胜的关键时刻，也就是落地前最后的60米。首先是目测距离和角度，然后调整伞的速度，紧接着进行检查和修正，最后就是精确触点。”杨行说。实际上，作为小组中最后一名落地选手，杨行是有优势的。前一名队员落地状态会有参考价值，他可以及时调整空中姿态。可以说，杨行的表现是整个团队努力的结果，也是中国空降兵团队精神的体现。