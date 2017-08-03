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要闻
2017.8.3 星期四
《名师来了》第5期周日下午3点直播
听名校长揭秘“教育的陷阱”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张屏实习生李比洋）教育的价值在哪里？有哪些教育陷阱值得警惕？家长该怎么样寻找教育契机，怎么说孩子才会听？本周日下午3点，《名师来了》第五期活动将邀请随州市外国语学校校长熊仕荣，在新华书店随州书城与家长们交流这些热点话题。
熊仕荣是首批“湖北省名师工作室”主持人，曾先后获得“湖北省骨干教师”“湖北名师”“湖北省英语特级教师”“随州市十大名师”等荣誉称号。现场，她还会与大家分享如何学好英语、家长怎样应对“宅娃”的一些方法。《名师来了》是楚天都市报和湖北省新华书店（集团）有限公司共同打造的湖北首档教育类视频直播栏目。暑假期间的周末，楚天都市报资深教育记者、教科部副主任罗欣将访谈湖北省教育专家，介绍他们的教育故事，并与现场观众互动交流。
想参加活动的读者，可拨打电话0722—3222783预约报名，或添加微信公众号“楚天升学宝”、“湖北省新华书店集团有限公司”留言报名。
因活动场地容纳人数有限，未能到现场的读者，可以通过“看楚天”APP、楚天都市报新浪微博、楚天都市报头条号、楚天都市报企鹅号等平台收看8月6日下午3点的同步直播。