大战800天 誓办一届精彩军运会听名校长揭秘“教育的陷阱”图文：唯一正落靶心选手来自中国光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人
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 第2版 要闻
·大战800天 誓办一届精彩军运会
·听名校长揭秘“教育的陷阱”
·图文：唯一正落靶心选手来自中国
·光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人
楚天都市报电子版
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2 要闻 2017.8.3 星期四
《名师来了》第5期周日下午3点直播
听名校长揭秘“教育的陷阱”
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张屏实习生李比洋）教育的价值在哪里？有哪些教育陷阱值得警惕？家长该怎么样寻找教育契机，怎么说孩子才会听？本周日下午3点，《名师来了》第五期活动将邀请随州市外国语学校校长熊仕荣，在新华书店随州书城与家长们交流这些热点话题。
    熊仕荣是首批“湖北省名师工作室”主持人，曾先后获得“湖北省骨干教师”“湖北名师”“湖北省英语特级教师”“随州市十大名师”等荣誉称号。现场，她还会与大家分享如何学好英语、家长怎样应对“宅娃”的一些方法。《名师来了》是楚天都市报和湖北省新华书店（集团）有限公司共同打造的湖北首档教育类视频直播栏目。暑假期间的周末，楚天都市报资深教育记者、教科部副主任罗欣将访谈湖北省教育专家，介绍他们的教育故事，并与现场观众互动交流。
    想参加活动的读者，可拨打电话0722—3222783预约报名，或添加微信公众号“楚天升学宝”、“湖北省新华书店集团有限公司”留言报名。
    因活动场地容纳人数有限，未能到现场的读者，可以通过“看楚天”APP、楚天都市报新浪微博、楚天都市报头条号、楚天都市报企鹅号等平台收看8月6日下午3点的同步直播。


   