查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·大战800天 誓办一届精彩军运会 ·听名校长揭秘“教育的陷阱” ·图文：唯一正落靶心选手来自中国 ·光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 大战800天 誓办一届精彩军运 · 听名校长揭秘“教育的陷阱” · 图文：唯一正落靶心选手来自中国 · 光谷表彰新民营经济突出贡献企业 2 要闻 2017.8.3 星期四 《名师来了》第5期周日下午3点直播 听名校长揭秘“教育的陷阱” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张屏实习生李比洋）教育的价值在哪里？有哪些教育陷阱值得警惕？家长该怎么样寻找教育契机，怎么说孩子才会听？本周日下午3点，《名师来了》第五期活动将邀请随州市外国语学校校长熊仕荣，在新华书店随州书城与家长们交流这些热点话题。

熊仕荣是首批“湖北省名师工作室”主持人，曾先后获得“湖北省骨干教师”“湖北名师”“湖北省英语特级教师”“随州市十大名师”等荣誉称号。现场，她还会与大家分享如何学好英语、家长怎样应对“宅娃”的一些方法。《名师来了》是楚天都市报和湖北省新华书店（集团）有限公司共同打造的湖北首档教育类视频直播栏目。暑假期间的周末，楚天都市报资深教育记者、教科部副主任罗欣将访谈湖北省教育专家，介绍他们的教育故事，并与现场观众互动交流。

想参加活动的读者，可拨打电话0722—3222783预约报名，或添加微信公众号“楚天升学宝”、“湖北省新华书店集团有限公司”留言报名。

因活动场地容纳人数有限，未能到现场的读者，可以通过“看楚天”APP、楚天都市报新浪微博、楚天都市报头条号、楚天都市报企鹅号等平台收看8月6日下午3点的同步直播。





