查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·大战800天 誓办一届精彩军运会 ·听名校长揭秘“教育的陷阱” ·图文：唯一正落靶心选手来自中国 ·光谷表彰新民营经济突出贡献企业及个人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 教科 第14版 : 健康 第15版 : 养生 第16版 : 家园 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 百威英博 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 体育 第22版 : 时事 第23版 : 会诊室 第24版 : 观察室 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 体彩 第6版 : 对话 第7版 : 视点 第8版 : 福彩 第9版 : 现场 · 大战800天 誓办一届精彩军运 · 听名校长揭秘“教育的陷阱” · 图文：唯一正落靶心选手来自中国 · 光谷表彰新民营经济突出贡献企业 2 要闻 2017.8.3 星期四 场馆明年12月底基本建成 运动员村后年6月建成投用 大战800天 誓办一届精彩军运会 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰魏铼实习生彭雨菁通讯员张同太）“敢为人先，追求卓越，拼搏赶超，不辱使命，为世界军人运动会谱写华彩篇章。”昨日，在庄严的宣誓词中，第七届世界军人运动会（以下简称军运会）武汉誓师大会在海军工程大学举行。即日起武汉全市上下将全力以赴、争分夺秒，大战800天，努力办出一届国际水准、中国气派、武汉特色的精彩军运会。

誓师大会现场，数百名志愿者代表、场馆建设单位代表、各区（开发区）代表、驻汉军事院校代表济济一堂，各方代表纷纷发言宣誓，军运会执委会代表集体进行了宣誓。

会上，省委副书记、市委书记陈一新向全市发出总动员：坚持“绿色、共享、开放、廉洁”办赛方针，从现在起，全力以赴、争分夺秒，以奥运标准、军队作风、工匠精神，大战800天，努力办出一届国际水准、中国气派、武汉特色的精彩军运会。

在比赛场馆的建设上，陈一新要求，要建设国际一流的场馆设施，严把规划设计关，融合最先进理念、最前沿科技、最本土文化、最人性化设施，充分体现国际视野、时代潮流、荆楚文化，让世人叹为观止；严把质量标准关，组织最强的施工队伍，采用最优的工艺，实行最严的质量监管，做到精细精致精到，努力打造建筑精品；严把施工进度关，确保运动员村2019年6月建成投用，其余场馆2018年12月底基本建成。

作为军运会运动员村建设单位的代表，保利集团武汉保利金夏公司负责人表示，将保证一流的工程质量，努力克服持续的高温炎热天气等工程建设不利因素，确保2019年6月30日前将运动员村竣工交付。

记者了解到，为了迎接军运会的到来，武汉将加快建设世界亮点城市。将围绕宾馆驻地、比赛场馆、考察参观区域，优化设计车行线路和步行线路，精心做好沿线“绿化、彩化、美化、亮化、文化、智化”工作，高水平建成长江主轴示范段，加快建设东湖生态绿心，切实向世界展示最现代、最生态、最靓丽的大武汉。

据了解，军运会举办时间为2019年10月中下旬、为期10天，正式比赛项目23个、表演项目1个（网球）。





