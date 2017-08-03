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 第1版 要闻
·所有比赛场馆明年底前建成
·图文：六国军人比拼1200米定点跳伞
·民警调查20多天追赃近500万元
·恩施“助学轮椅青年”有望站起
·武昌停水区域提前两小时供水
·印度企图不断改变中印边界锡金段现状
楚天都市报电子版
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1 要闻 2017.8.3 星期四
为减小对市民的影响5次优化方案
武昌停水区域提前两小时供水
    楚天都市报讯 图为：施工人员通宵施工，紧张进行迁改工作

    □楚天都市报记者潘锡珩实习生余睿通讯员谢铭辉

    从1日晚10时开始，武昌部分区域计划至2日晚8时停水22小时，以配合地铁8号线施工进行供水管道迁改。为最大程度减少对市民的影响，水务部门对施工方案反复优化，超过120名施工人员通宵作业，最终将恢复供水的时间提前了2小时。

    配合地铁建设武昌部分区域停水

    为配合地铁8号线建设，徐东片区共有徐东、汪家墩、梨园和省博物馆4个站点的8出入口，得等到自来水供水管道迁改后才能施工。7月11日，其中一处的水管进行迁改，还剩7个出入口的供水管道需停水迁改。而此处正是武昌片区的供水主管道，若7个出入口分别迁改，每次都需要大面积停水，影响太大，因此水务集团决定统筹规划，7处同时迁改作业。
    早在7月25日，武汉市水务部门就发布了停水通知，计划在7月26日晚至27日晚停水22小时，以进行迁改管道施工。但那时江城正遭遇连续高温天气，武汉中心城区供水量更是连续三天创历史新高。为避免给市民造成不便，自来水公司与地铁施工方紧急协商，暂时取消了当天的停水。
    但是因地铁8号线计划今年底要通车，工期很紧，经双方再次协商，趁这两天气温有所下降，决定在8月1日晚10时至2日晚8时停水施工。受影响的区域包括徐东、梨园、水果湖、光谷广场、鲁磨路等区域，因而受到不少市民的关注。

    市民早早备足水医院提前做预案

    不少市民看到停水通知，早早在家中备足了水。家住中北路的孙先生告诉记者，他1日晚上9时回家就赶紧洗澡，还接了两桶备用水。第二天晚他加班到10时，回家后已经来水了，“这两天天气凉爽，停水对生活影响不大，存的水也没用上。”
    地铁4号线多个站点处在停水范围内，运营公司有关负责人介绍，除了岳家嘴站点受到影响外，其他站点供水正常。岳家嘴站工作人员介绍，昨天该车站因水压较小，站内空调、卫生间、直饮水机无法正常使用。他们已提前在车站明显位置张贴了公告，乘客们表示理解。
    停水影响区域的大型单位，也都提前做好了预案。武汉大学中南医院后勤保障处副处长邱天说，由于医疗用水的特殊性，医院在接到停水通知后，就立刻部署了相关应对方案。
    据介绍，针对此次停水，医院主要采用了3条措施：一是非重点用水科室暂时让出水给重点科室使用。其次，对病房区域分时段定时供水，将全天供水变为早中晚各集中供水一次，并提前通知到位。此外，医院方面还积极联系了消防部门及水务部门，申请了医疗用水，“总体来说，这次停水没有对医院和患者带来太大不便。”

    施工方案优化5遍提前2小时恢复供水

    记者了解到，为最大限度减少停水对市民生活的影响，具体的施工方案到动工前一刻，还在不断优化调整，前后做了不下5个版本。
    负责现场施工的武汉市水务工程有限公司项目经理何伟介绍，施工时要先将供水闸门关闭，再将管内的余水排干净，才能拆掉原有管道，架设新管道。而仅从徐东平价到岳家嘴这一段直径1.2米的供水干管中，余水量大约就有2600多立方米。
    按平常的施工作业标准，将这些水排完需要5个小时。这次16台排水泵同时开足马力，仅3个小时就抽排完毕，节约了宝贵的2小时施工时间。
    何伟告诉记者，现场施工人员都是按平时的2倍配备，能用的设备都拉到了现场。光徐东村一个作业点，就有超过60人同时作业。4个站点的7个作业点，共有超过120人加班加点通宵施工。
    昨日下午4时，改管工程正式完工，相关区域关闭的供水闸门陆续逐个开启。傍晚6时左右，开始逐步恢复供水。水务部门工作人员表示，二次供水设备完善的小区，水箱内的储水还可以支撑一段时间，实际停水时间会更短。


   