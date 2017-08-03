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·所有比赛场馆明年底前建成
·图文：六国军人比拼1200米定点跳伞
·民警调查20多天追赃近500万元
·恩施“助学轮椅青年”有望站起
·武昌停水区域提前两小时供水
·印度企图不断改变中印边界锡金段现状
楚天都市报电子版
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1 要闻 2017.8.3 星期四
本报报道引关注 爱心医院免费手术
恩施“助学轮椅青年”有望站起
    楚天都市报讯 图为：医生到谭海波家为他检查身体
    图为：谭海波在手术中
    图为：谭海波在打针

    □楚天都市报记者向清顺 通讯员谭文斌刘铁强侯丹丹程芷

    “我现在感觉很好，谢谢好心人的帮助和支持。相信用不了多久，我就能站起来了。”昨日是谭海波接受手术后的第六天，他对楚天都市报记者说。
    这名31岁的瘫痪青年，坐在轮椅上给留守儿童义务补习功课，已坚持5年。楚天都市报6月20日独家报道他的事迹后，引发广泛关注，恩施州中心医院近日免费为他做了手术。“身体好了后，我会把免费学堂办下去，今后要更加努力教好每一个学生。”谭海波充满感激地说。

    医院受感动免费为他手术

    谭海波家住恩施州巴东县清太坪镇樱桃水村，上中学时因身患强直性脊柱炎而瘫痪，只能与轮椅为伴。但他没向病魔屈服，拖着病体在家里办起简易学堂，免费给留守儿童补习功课，至今已坚持5年。
    此事经本报报道见报后，引发社会广泛关注。清太坪镇主要领导专程来到谭海波家里送上慰问金，进一步了解其病情和家庭情况，将其纳入精准扶贫户进行长期帮扶，感谢他为留守孩子做的贡献。武汉也有不少好心人陆续给谭海波捐款，70岁婆婆全金玉还专程送1000元到本报编辑部，委托记者转交。
    恩施州中心医院获悉此事后，被谭海波的精神感动，决定做手术帮他站起来。谭海波所需治疗费用及住院期间父子俩的生活费，全部由医院承担。
    7月14日，医院派出救护车，翻山越岭来到谭海波家，对他全身作了进一步检查。专家们经过会诊商讨，确定了先期进行双髋关节置换手术，后期通过康复训练恢复行走功能的治疗方案。

    11岁娃清晨赶来陪伴老师

    7月20日，谭海波被接到恩施州中心医院，准备接受手术。临行前，清太坪镇党委书记裴成龙和乡亲们一起来相送。“海波一家真是太苦了，他受了这么多年的罪，现在终于有希望了！”一位邻居边抹眼泪边感叹。一些谭海波教过的学生也赶来了，一名小学生拉着他的手说：“等你回来，我们给你开个大party！”
    由于多年未行走，加之身体瘦弱，谭海波在父亲谭元略陪同下，先在医院接受了6天的身体检查和营养调节。7月27日，该院脊柱外科主任罗政主刀，为谭海波进行双髋关节置换手术。
    知道儿子要做手术，母亲邓美玲早晨4点就从家里出发，坐大巴赶到医院。“我做梦也没想到儿子还会有这一天。虽然家里很多农活要干，但今天无论如何我都要来。”她说。
    邓美玲还带来了一名11岁的男孩，他叫谭宇钒，是谭海波辅导了5年的学生，这次坚持跟到医院陪老师手术。
    楚天都市报记者看到，谭海波没有一丝不安，两手平静地交叠于胸前。“我相信州中心医院，相信这么专业的好医生和护士。为了离站起来更近一步，我要勇敢一些！”他笑着说。

    手术室外各方人士送祝福

    早上8时许，4名医护人员把谭海波抬到手术床上，谭元略安慰儿子说：“没得事，不要紧。”
    对于一般的病人来说，麻醉很简单。但是谭海波的情况很特殊，多年来的强直性脊柱炎使他的颈柱骨化，转动不自如，只能接受局部麻醉。
    “大口吸气！”麻醉师们经过半个多小时的努力，终于成功插管，主刀的罗政走上手术台。
    时间一分一秒过去，一拨又一拨的人赶到手术室外，为谭海波祈祷和祝福。下午2时许，向正应夫妇专程从清太坪镇的老家赶来了，他们的孩子接受过谭海波的多年辅导，后来考上了湖北中医药大学。“我们也做不了什么，听说谭老师要做手术，我们来看一下心情就踏实些。”
    下午3时许，巴东县民政局、县残联、清太坪镇政府相关负责人也赶到医院，为谭海波送来慰问和祝福，并给他加油鼓劲。“希望更多的人特别是残疾人向他学习，学习他身残志坚的精神。”
    谭元略夫妇则选择坐在离手术室大门最近的椅子上，以便于第一时间得到儿子的消息。

    “今后更努力教好每个学生”

    下午4时许，当听到手术室广播谭海波的名字时，在门外等候8个小时的母亲邓美玲首先冲了上去。
    刚被推出手术室，谭海波就已清醒，他贴着母亲的耳朵说：“妈妈，我好了，我可以站起来了！”夫妇俩都喜极而泣，谭元略说，“没有什么言语可以形容我现在的心情。”
    主刀医生罗政说，手术很成功，但这只是第一步，接下来的康复训练很重要。“后面要通过康复训练，逐步恢复他肌肉的力量和韧带的弹性，如果顺利，预计6周至8周后他就能站起来走路了。”
    这几天来，谭海波在医院进行术后康复，主要就是消炎和恢复伤口。“前几天伤口有点出血，目前已经好转。昨天进行了第一次复查，一切都还顺利。”昨日，谭海波对记者说，“感谢恩施州中心医院，感谢所有关心我的人。我会在医生的指导下加强康复训练，争取早日站起来，回家继续把学堂开起来，今后要更加努力教好每一个学生以回报社会。”


   