所有比赛场馆明年底前建成图文：六国军人比拼1200米定点跳伞民警调查20多天追赃近500万元恩施“助学轮椅青年”有望站起武昌停水区域提前两小时供水印度企图不断改变中印边界锡金段现状
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 第1版 要闻
·所有比赛场馆明年底前建成
·图文：六国军人比拼1200米定点跳伞
·民警调查20多天追赃近500万元
·恩施“助学轮椅青年”有望站起
·武昌停水区域提前两小时供水
·印度企图不断改变中印边界锡金段现状
楚天都市报电子版
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1 要闻 2017.8.3 星期四
多家别墅接连被盗 附近一辆无牌轿车引起警方注意
民警调查20多天追赃近500万元
    楚天都市报讯 图为：警方缴获的赃款赃物

    楚天都市报讯（记者向清顺通讯员丁其刚丁珮实习生魏俊）“我真的没想到，警方破案这么快，还能把赃物追回来。”昨日，在武汉东西湖警方举行的赃物发还仪式现场，受害者唐先生激动地表示。现场共发还了近500万元的赃款赃物，包括金银珠宝、奢侈箱包等，还有30万美元和数十万元人民币的现钞。其中一名被盗最多的受害者，带着一个大大的编织袋，才将赃物装走。
    这些盗窃案要追溯到几个月前。今年3月11日清晨6时许，家住东西湖区金银湖长源假日别墅区的唐先生起床后，见一楼厨房窗户被人撬开，清点发现，家里的纯金金龙摆件、进口名贵手表等10余万元的财物被盗。而就在当天凌晨，辖区另外一个别墅小区也发生多起类似盗窃大案。
    案发后，东西湖区公安分局组织专班民警全力侦破案件。民警到实地勘查发现，作案者系翻窗入室，虽然别墅区内有视频监控，但均未能捕捉到作案者的正面相。进一步比对发现，3起盗窃案均有一辆无牌轿车出现，由三环线进入金银湖金南一路，作案后沿古田二路再上三环线，开往青山区方向。今年3月初以来，该车还先后到过广西桂平、河南郑州、武汉江夏区等地。
    随后，专班民警先后赶往广西、河南等地展开调查，这辆无牌轿车也在当地多个别墅区盗窃案现场出现过，作案手法如出一辙。经过长达20多天，行程2万多公里的内查外调，专班民警初步确认，作案者是两名男子，每次在广西桂平、河南郑州等地作案后，驾车返回青山区东方雅园小区附近。
    通过连续数夜蹲守，两名可疑男子驾驶无牌轿车在小区超市购买生活用品，通过比对，正是作案嫌疑人，专班民警决定伺机适时抓捕。
    4月5日，两名嫌疑男子开车来到汉口京汉大道一家银行门口，携带一只鼓起的挂包，就在其下车欲与外币贩子交易时，民警驾车从三个不同方向合围无牌轿车，将两人抓获归案，并从挂包内搜出30万美元。后又在其出租屋内，搜出大量黄金饰品、高档烟酒、名贵字画等，未来得及销赃的物品摆满出租屋。
    经查，男子欧某，现年26岁，广西贵港人，2011年，因盗窃犯罪获刑。服刑期间，认识了青山籍33岁男子伊某。今年3月初，两人相继出狱后，由伊某驾车，两人使用手机地图搜索别墅区，流窜广西桂平、河南郑州、武汉江夏、东西湖区等地别墅区疯狂作案10余起，赃物均藏匿于欧某在青山区的租住屋内。
    昨日，东西湖区公安分局副局长林诗俊介绍，这起系列高档别墅区盗窃案，除了快速侦破外，还追回了受害者绝大部分赃款赃物，这是目前武汉警方追回赃款赃物最多的一起系列盗窃案件。


   