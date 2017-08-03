所有比赛场馆明年底前建成图文：六国军人比拼1200米定点跳伞民警调查20多天追赃近500万元恩施“助学轮椅青年”有望站起武昌停水区域提前两小时供水印度企图不断改变中印边界锡金段现状
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 第1版 要闻
·所有比赛场馆明年底前建成
·图文：六国军人比拼1200米定点跳伞
·民警调查20多天追赃近500万元
·恩施“助学轮椅青年”有望站起
·武昌停水区域提前两小时供水
·印度企图不断改变中印边界锡金段现状
楚天都市报电子版
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1 要闻 2017.8.3 星期四
武汉将大战800天 为世界呈现一流的军运会
所有比赛场馆明年底前建成
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰魏铼实习生彭雨菁通讯员张同太）“敢为人先，追求卓越，拼搏赶超，不辱使命，为世界军人运动会谱写华彩篇章。”昨日，在庄严的宣誓词中，第七届世界军人运动会（以下简称军运会）武汉誓师大会在海军工程大学举行。即日起武汉全市上下将全力以赴、争分夺秒，大战800天，努力办出一届国际水准、中国气派、武汉特色的精彩军运会。
    誓师大会现场，数百名志愿者代表、场馆建设单位代表、各区（开发区）代表、驻汉军事院校代表济济一堂，各方代表纷纷发言宣誓，军运会执委会代表集体进行了宣誓。
    会上，省委副书记、市委书记陈一新向全市发出总动员：坚持“绿色、共享、开放、廉洁”办赛方针，从现在起，全力以赴、争分夺秒，以奥运标准、军队作风、工匠精神，大战800天，努力办出一届国际水准、中国气派、武汉特色的精彩军运会。
    在比赛场馆的建设上，陈一新要求，要建设国际一流的场馆设施，严把规划设计关，融合最先进理念、最前沿科技、最本土文化、最人性化设施，充分体现国际视野、时代潮流、荆楚文化，让世人叹为观止；严把质量标准关，组织最强的施工队伍，采用最优的工艺，实行最严的质量监管，做到精细精致精到，努力打造建筑精品；严把施工进度关，确保运动员村2019年6月建成投用，其余场馆2018年12月底基本建成。
    作为军运会运动员村建设单位的代表，保利集团武汉保利金夏公司负责人表示，将保证一流的工程质量，努力克服持续的高温炎热天气等工程建设不利因素，确保2019年6月30日前将运动员村竣工交付。
    记者了解到，为了迎接军运会的到来，武汉将加快建设世界亮点城市。将围绕宾馆驻地、比赛场馆、考察参观区域，优化设计车行线路和步行线路，精心做好沿线“绿化、彩化、美化、亮化、文化、智化”工作，高水平建成长江主轴示范段，加快建设东湖生态绿心，切实向世界展示最现代、最生态、最靓丽的大武汉。
    据了解，军运会举办时间为2019年10月中下旬、为期10天，正式比赛项目23个、表演项目1个（网球）。


 