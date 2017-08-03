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第1版 要闻
·所有比赛场馆明年底前建成
·图文：六国军人比拼1200米定点跳伞
·民警调查20多天追赃近500万元
·恩施“助学轮椅青年”有望站起
·武昌停水区域提前两小时供水
·印度企图不断改变中印边界锡金段现状
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所有比赛场馆明年底前建成
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图文：六国军人比拼1200米定
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民警调查20多天追赃近500万
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恩施“助学轮椅青年”有望站起
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武昌停水区域提前两小时供水
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印度企图不断改变中印边界锡金段
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要闻
2017.8.3 星期四
武汉将大战800天 为世界呈现一流的军运会
所有比赛场馆明年底前建成
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰魏铼实习生彭雨菁通讯员张同太）“敢为人先，追求卓越，拼搏赶超，不辱使命，为世界军人运动会谱写华彩篇章。”昨日，在庄严的宣誓词中，第七届世界军人运动会（以下简称军运会）武汉誓师大会在海军工程大学举行。即日起武汉全市上下将全力以赴、争分夺秒，大战800天，努力办出一届国际水准、中国气派、武汉特色的精彩军运会。
誓师大会现场，数百名志愿者代表、场馆建设单位代表、各区（开发区）代表、驻汉军事院校代表济济一堂，各方代表纷纷发言宣誓，军运会执委会代表集体进行了宣誓。
会上，省委副书记、市委书记陈一新向全市发出总动员：坚持“绿色、共享、开放、廉洁”办赛方针，从现在起，全力以赴、争分夺秒，以奥运标准、军队作风、工匠精神，大战800天，努力办出一届国际水准、中国气派、武汉特色的精彩军运会。
在比赛场馆的建设上，陈一新要求，要建设国际一流的场馆设施，严把规划设计关，融合最先进理念、最前沿科技、最本土文化、最人性化设施，充分体现国际视野、时代潮流、荆楚文化，让世人叹为观止；严把质量标准关，组织最强的施工队伍，采用最优的工艺，实行最严的质量监管，做到精细精致精到，努力打造建筑精品；严把施工进度关，确保运动员村2019年6月建成投用，其余场馆2018年12月底基本建成。
作为军运会运动员村建设单位的代表，保利集团武汉保利金夏公司负责人表示，将保证一流的工程质量，努力克服持续的高温炎热天气等工程建设不利因素，确保2019年6月30日前将运动员村竣工交付。
记者了解到，为了迎接军运会的到来，武汉将加快建设世界亮点城市。将围绕宾馆驻地、比赛场馆、考察参观区域，优化设计车行线路和步行线路，精心做好沿线“绿化、彩化、美化、亮化、文化、智化”工作，高水平建成长江主轴示范段，加快建设东湖生态绿心，切实向世界展示最现代、最生态、最靓丽的大武汉。
据了解，军运会举办时间为2019年10月中下旬、为期10天，正式比赛项目23个、表演项目1个（网球）。