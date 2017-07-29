查看本版大图 上一版 版面概览 第16版 百威英博·万里长江人文行走 ·图文：吉祥是某种几乎错过(上) 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：吉祥是某种几乎错过(上) 16 百威英博·万里长江人文行走 2017.7.29 星期六 图文：吉祥是某种几乎错过(上) 楚天都市报讯 图为：可可西里藏羚羊

图为：长江源黑颈鹤

图为：昆仑山藏野驴



刘醒龙



真的没有料到，这一次会遇上狼。

小心遇上狼这句话，小时候经常听到。长辈们这么说话，完全是出于一种习惯。他们所说的狼，是一切危险的代名词，甚至包括跌倒与摔跤，是否真的遇上狼并不重要。所以，小时候听长辈说狼时，整个就是著名故事《狼来了》的家庭生活版，如果将小时候觉得害怕的动物排出名次，狼的位置肯定排在老鼠后面。

在抵达曲麻莱之前，也曾走过各种各样荒僻野险的地方。偶尔想到狼，几乎全是对某些人事的感觉，鄙视其人其事，或狼狈为奸，或狼心狗肺，或狼子野心。真的是如此，用不着脑子想，随便用脚后跟想一下，就能得出与真理相差无几的结论，狼很稀少，狼事也很稀少，多的是那些如狼似虎者做的如狼似虎事。

都说狼的领地意识极强，狼对领地的拼死捍卫，完全建立在生存必须得到保障的基础之上。人的领地意识看上去没有狼那么明显，骨子里却比狼有过之而无不及。狼只在自己的领地里，维系着生殖权和生存权，没有其他欲望。人就不同了，只要能想到的东西，就会想着法子希望弄到自己手里，而不管这东西是不是自己的。欲望虽然是人类发展的最大动力，同时也是妨碍人类发展的最大破坏力。

在三江源地区，狼的任何欲望都要受到尊重。

相反，任何人为的欲望都会给三江源地区造成万劫不复的灾难性后果。

曲麻莱是县名。当地人说，已安排好让我们去到在通天河边放牧的牧民家看看。从长江入海的吴淞口一路走来，多是以各地水文站为重要节点，在青藏高原上，能与靠水居住的牧民有所交往，这机会并不是说找就能找到的。

离开玉树，一路沿着通天河往前走。玉树在通天河下游，曲麻莱在通天河上游，我们的行走理所当然必须是逆流而上，越接近曲麻莱，越接近可可西里，情况越不同寻常，汽车一如既往的向前奔驰，不时地，通天河也会抓住什么机会似的，哗哗流淌着并驾齐驱。同一条通天河，有时很蹊跷地变得很纤细，转眼之间便又恢复到汤汤模样。通天河终于在河中心创造出一座铺满高原沙棘的小岛，远远看去，就像是藏羚羊那黑黑的秀目。过了这小岛，路旁赫然立着曲麻莱县的标示牌。

曲麻莱之辽阔来过以后才知道，汽车在可可西里长驱直入大半天，无论是路边的指示牌，还是手机上的导航显示，仍在其境内。在玉树时就知道再过两天的七月二十五号就是当地赛马节，等我们到了曲麻莱，才明白其盛况，后悔何不将行程往后推迟两天。整个县城除了从内地来的建筑工人，街面很难见到当地人。问过县委宣传部的副部长，说是都去玉树参加赛马节了。宣传部共有三个人，只留下他在家值班，部长带着仅有的科长去了玉树。我们说笑，行走长江以来，从未有当地宣传部全体人员都出面迎接的，这也算是受到最隆重的欢迎了。

这一刻的曲麻莱是如此，没有赛马节时的曲麻莱想来也差不多。去到通天河边牧民家的路上，天上飞翔的黑鹰，地面掠过的红隼，远远多过人。如果与那些或奔走或觅食的珍稀黄羊和藏野驴相比，此时此刻出现在草原上的人简直要反过来被当成珍稀动物了。

是太阳西下的时候了，高原上飘起了牛粪燃烧的特殊酽香。从县城出发，车行六十公里才到达父亲的名字意为英雄、儿子的名字意为金刚的牧民家中。我一点也没有瞧不起他们家那一千多只美人般的羊儿的意思，相反，当比英雄更胜一筹的金刚骑着摩托车像越野赛车手一样冲上屋后高高的山坡草场，赶起铺天盖地的羊群，让那毛茸茸的整面山坡在偏西的太阳下浪漫地飘动起来，着实令人诗兴高涨。我也不会不对金刚的美丽妻子挤牛奶的风韵没有兴趣，那身美丽到极致的藏族服饰，配在标致的身材上，还有脸上迷人的高原红，足以影响一个人往后的审美。我更不会不满那片面积达数万亩的草场略显沙化与贫瘠，在连年少雨的自然条件下，英雄与金刚坚持让他们家的羊群数目保持在一千头上下，一有多出便行宰杀，反而使草场生态有所好转。我迫不及待地想要知道通天河在哪里，在他们家门口，有一条干涸的草原小溪，如果这就是通天河，那就太恐怖了。幸好，当我终于有机会发问时，叫英雄的父亲扬起手中的抛石绳，指着太阳底下的远方说，在那里。在辽阔的草原上，这一指至少有好几公里。说他们家在通天河边，是因为在他们家和通天河之间，再无其他人家。

在长江源头，不要说雪山边，草原边，就是一只羊边，一头牛边，那距离与空间，就足够感叹。汽车翻过几道沙岗，驶过几道沟坎，前车扬起的沙尘落下后，一片宽阔的水面终于出现了。

这中间有羊也是英雄和金刚家的，有牦牛也是英雄与金刚家的，有草地有沙岗也是英雄与金刚家的。那些总在这一带盘旋觅食的鹰和隼，那些总在这一带来回踱步的狐狸与黄羊，不是英雄与金刚家里的，那样子是将英雄与金刚当成狐狸或黄羊自己家里的。

在山上，英雄用抛石绳抛出的石子，可以从一面山坡抛到另一面山坡。在草地，英雄用抛石绳抛出的石子，可以从羊群的这边抛到羊群的那边。在通天河，英雄一连三次抛出的石子，都只能勉强到达离水线不远的水边。英雄既没有说自己是英雄无用力之地，也没有说自己是英雄迟暮，英雄一次次地盯着石子落下时溅起的水花，终于不再作新的尝试。往上游去不远就是长江北源楚玛尔河入通天河的河口。过了那河口，再往上就是万里长江的正源沱沱河了，大概是草原宽阔的缘故，作为上游的通天河反而比快要流成金沙江的通天河宽阔许多。也不知那水底都有些什么，本该平静的宽阔水面一点也不平静，看不出有何必要，也分不清什么原因，除了我们，再无任何打扰的河水，生生地涌起各种各样的浪花。

（未完待续）



行走日志



战天斗地莽昆仑



7月25日 格尔木 晴



横空出世，莽昆仑，阅尽人间春色。

位于柴达木盆地的格尔木离昆仑山口只有160公里。我们的行走团队进出长江源，都必须到格尔木休整。

中国古代有许多神话，只有昆仑神话才保有一系列战天斗地的抗争故事：盘古开天、女娲补天、后羿射日、嫦娥奔月、共工怒触不周山等。到了格尔木，我们才知道，中国古老的神话，在今天的昆仑山下依然在延续：格尔木虽然是青海的第二大城市，却原本为西藏而生。上世纪50年代，慕生忠将军率领的筑路大军，把帐篷扎在荒无人烟的格尔木，发扬“一不怕苦、二不怕死，顽强拼搏、甘当路石，军民一家、民族团结”的两路（青藏公路、川藏公路）精神，用最原始的工具、最低的成本、最少的人力，仅用7个月零4天就修筑成了青藏公路。慕生忠将军因此被尊为“青藏公路之父”，至今格尔木依然保留着慕生忠生前工作和生活过的将军楼。

应该是受到了格尔木“两路精神”的鼓舞，我们中间被高原反应折腾得混混沌沌的几位队员，一到格尔木，立刻满血复活，谈笑风生。



楚天都市报记者刘我风 摄影：楚天都市报记者黄士峰





