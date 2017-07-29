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看中德摄影师眼中的武汉
15
艺览
2017.7.29 星期六
看中德摄影师眼中的武汉
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员李霞）见惯了武汉的街景和人文风貌，再看看艺术家镜头中的武汉，你会不会有不一样的感受？7月25日，“彼城：里外的视角——中德摄影师眼中的武汉”摄影展，在武汉美术馆开幕。来自中国摄影艺术家和德国摄影艺术家的作品，其双向视角让人耳目一新。
据介绍，此次展览以“都市的现代性”为主题，通过摄影来呈现武汉作为一座当代中国都市的社会动向、人文精神、时代气息，邀请来自德国的艺术家彼得·比阿罗贝泽斯基和来自武汉的艺术家唐晶参与这次计划。两位在武汉开展了为期21天的驻地摄影创作。
这次是艺术家彼得时隔30年第二次来到武汉，他被城市间日新月异的剧烈变化和活力所深深地吸引，将关注的重点放在城市外部空间，寻觅城市的独特性和人与城市之间的关系，作品《武汉日记》便在这种理念之下孕育而生。
武汉是艺术家唐晶的故乡，10年的德国留学经历让他认为“故乡的概念逐渐演变为一种精神上的疏离”。这一次的驻地摄影活动中，他将目光投向建筑的内部。并将此次的拍摄看作是对这座城市重新认识的过程。
本次展览将持续到8月17日，观众可以免费参观。