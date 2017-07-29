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顾城与谢烨往来信

1979年7月至8月

顾城（1956-1993），中国朦胧诗派的重要代表，被誉为是以一颗童心看世界的“童话诗人”。谢烨（1958-1993），顾城的妻子，爱好文学，写散文，也写诗。

1979年的夏天，在从上海开往北京的列车上，23岁的顾城与谢烨邂逅。顾城是从上海回北京的家，谢烨从上海的家去承德看望父亲。这场宿命般的相遇，让顾城对谢烨一见钟情。在火车到站的一刻，他将一张写有自家地址的纸条塞到了谢烨手中。不久之后，谢烨真的按照纸条上的地址登门拜访，两人由此互生情愫。在两人最早的通信中，记述了双方从相识到倾心的整个过程。

1993年，两人最终因情所困，在同一天结束了生命。

顾城写给谢烨：

那是件多么偶然的事。我刚走出屋子，风就把门关上了。门是撞锁，我没带钥匙进不去。我忽然生起气来，对整个上海都愤怒。我去找父亲对他说：“我要走，马上就走，回北京。”父亲气也不小，说：“你走吧。”

买票的时候，我并没有看见你，按理说我们应该离得很近，因为我们的座位紧挨着。火车开动的时候，我看见你了吗？我和别人说话，好像在回避一个空间、一片清凉的树。到南京站时，别人占了你的座位，你没有说话，就站在我身边。我忽然变得奇怪起来，也许是想站起来，但站了站却又坐下了。我开始感到你，你颈后飘动的细微的头发。我拿出画画的笔，画了老人和孩子、一对夫妇、坐在我对面满脸晦气的化工厂青年。我画了你身边每一个人，但却没有画你。我觉得你亮得耀眼，使我的目光无法停留。你对人笑，说上海话。我感到你身边的人全是你的亲人，你的妹妹、你的姥姥或者哥哥，我弄不清楚。

晚上，所有的人都睡了，你在我旁边没有睡，我们是怎么开始谈话的，我已经记不得了，只记得你用清楚的北京话回答，眼睛又大又美，深深的像是梦幻的鱼群，鼻线和嘴角有一种金属的光辉，我不知道该说些什么，就给你念起诗来，又说起电影又说起遥远的小时候的事。你看着我，回答我，每走一步都有回声。我完全忘记了刚刚几个小时之前我们还很陌生，甚至连一个礼貌的招呼都不能打。现在却能听着你的声音，穿过薄薄的世界走进你的声音，你的目光，走着却又不断回到此刻，我还在看你颈后的最淡的头发。

火车走着，进入早晨，太阳在海河上明晃晃升起来，我好像惊醒了，我站着，我知道此刻正在失去，再过一会儿你将成为永生的幻觉。你还在笑，我对你愤怒起来，我知道世界上有一个你活着，生长着比我更真实。我掏出纸片写下我的住址，车到站了你慢慢收拾行李，人向两边走去，我把地址给你就下了火车。

顾城1979年7月



下期预告：这是开始而不是告别





