查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第15版 艺览
·广告
·图文：大师已逝 风骨留传
·见字如面（05）
·看中德摄影师眼中的武汉
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 经济
第11版 : 时事
第13版 : 大牌档
第14版 : 沸腾娱
第15版 : 艺览
第16版 : 百威英博·万里长江人文行走
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 热天热事
第5版 : 焦点
第6版 : 人物
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 荆楚
·
广告
·
图文：大师已逝 风骨留传
·
见字如面（05）
·
看中德摄影师眼中的武汉
15
艺览
2017.7.29 星期六
图文：大师已逝 风骨留传
邵声朗捐赠作品展昨开幕
楚天都市报讯 图为：石谷清秋图
图为：山韵图
图为：四更山吐月
楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员孙夏）昨日，“邵声朗艺术馆”揭牌暨“艺超象外——邵声朗捐赠作品展”开幕式，在省博物馆举行。
“湖北画坛学院派代表”邵声朗先生（1931-2014）出生于武汉汉阳三槐岭，祖籍湖北仙桃。从1956年起考入中央美术学院中国画系开始，邵声朗便接受李可染、蒋兆和、叶浅予及李苦禅等大师的点拨，深受诸位大家“艺术源于生活”的创作原则的影响，与博大精深中国画结下了不解之缘，并走上了“重传统，敢创新”的艺术创作道路。在长达半个多世纪的艺术生涯中，邵声朗贯通古今、融汇中西，突破了中国传统山水画的程式，革新了现代水墨山水画，形成独特的绘画风格，成为一代山水大家。
据介绍，邵声朗先生不仅以著名的中国画画家扬名于世，也为湖北省艺术教育做出了不可磨灭的贡献。他常年在湖北美术学院任教，培养并影响了一批批的青年学子，桃李满天下。
此次，邵声朗的夫人汪均女士及子女将邵声朗生前创作的83件（套）绘画精品无偿捐献给省博物馆。省博物馆将原编钟馆二楼辟为“邵声朗艺术馆”。除每年举办邵声朗作品展外，“邵声朗艺术馆”将作为博物馆的展出平台对外开放，并接纳各种艺术展览。观众可免费观展。