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图为：山韵图

图为：四更山吐月



楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员孙夏）昨日，“邵声朗艺术馆”揭牌暨“艺超象外——邵声朗捐赠作品展”开幕式，在省博物馆举行。

“湖北画坛学院派代表”邵声朗先生（1931-2014）出生于武汉汉阳三槐岭，祖籍湖北仙桃。从1956年起考入中央美术学院中国画系开始，邵声朗便接受李可染、蒋兆和、叶浅予及李苦禅等大师的点拨，深受诸位大家“艺术源于生活”的创作原则的影响，与博大精深中国画结下了不解之缘，并走上了“重传统，敢创新”的艺术创作道路。在长达半个多世纪的艺术生涯中，邵声朗贯通古今、融汇中西，突破了中国传统山水画的程式，革新了现代水墨山水画，形成独特的绘画风格，成为一代山水大家。

据介绍，邵声朗先生不仅以著名的中国画画家扬名于世，也为湖北省艺术教育做出了不可磨灭的贡献。他常年在湖北美术学院任教，培养并影响了一批批的青年学子，桃李满天下。

此次，邵声朗的夫人汪均女士及子女将邵声朗生前创作的83件（套）绘画精品无偿捐献给省博物馆。省博物馆将原编钟馆二楼辟为“邵声朗艺术馆”。除每年举办邵声朗作品展外，“邵声朗艺术馆”将作为博物馆的展出平台对外开放，并接纳各种艺术展览。观众可免费观展。





