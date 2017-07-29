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图为：武汉本土嘻哈歌手BIGDOG（大狗）

图为：因《中国有嘻哈》大红的欧阳靖



楚天都市报记者张聪



如果说直到今年初国内音乐新闻的关键词还是“民谣”，那现在，这个关键词已经变成了“嘻哈”。

自“Freestyle”（即兴说唱）从网络热搜杀出一条血路，网络选秀节目《中国有嘻哈》让多年来隐藏在地下的嘻哈音乐群体进入大众视野。

作为音乐重镇的武汉，自然不缺乏嘻哈音乐土壤，不管是2003年成立的“NOFEAR”（无惧），还是这次闯入《中国有嘻哈》前40强的BIGDOG（大狗），都是武汉嘻哈力量的代表。

而嘻哈文化的爆红，带来的还有歌手身价的几十倍暴涨。



小众文化变热门

知道Freestyle，你还要了解Battle和Diss



作为武汉音乐圈老炮儿，楚天音乐广播资深DJ令狐在去年2月开始筹备音乐节目《特别嘻哈》，但直到本月，他才感受到嘻哈的真正流行，“我们台挺文静的小姑娘，都爱上了Freestyle，知道了Battle。”

其实，大部分人都是通过“Freestyle事件”注意到嘻哈音乐的。6月24日，《中国有嘻哈》在爱奇艺首播，评委吴亦凡的一句“你有Freestyle吗”在首播结束后的周末爆红网络，抱着看稀奇围观的不少人，随后发现了一个全新的音乐世界。

在这个世界里，歌手都是不好好穿衣服的——《中国有嘻哈》节目现场曾被网友调侃为“有一百双椰子鞋，两百个脏辫，三百个戴帽子，四百个有花臂”，而评委，一水都带着黑色墨镜，如同“盲人摸象”。

在这个世界里，音乐也不是我们熟悉的——以说唱为主的表达方式除了带来Freestyle（即兴说唱），还贡献了Battle（面对面对战，内容均为即兴发挥）、Diss（将对某件事的不屑融入歌词唱出）、Flow（个人风格）等全新概念。

前一秒完全不知道新街口、万妮达、红花会（嘻哈歌手、嘻哈组合）的大众，后一秒就乐于在自己的播放器里下载好多首“超酷超爽”的Diss作品，为选手欧阳靖被淘汰鸣不平。

目前，在今夏4档重量级选秀节目里，《中国有嘻哈》的网络点击量紧跟《快乐男声》之后，而从每周末微博热搜关键词看，它的热点和关注度不仅高于《快乐男声》《明日之子》，甚至比《中国新歌声》更多。



从“地下”到“地上”

不说脏话的嘻哈终于上了台面



在专业人士解读中，嘻哈音乐一向是无法入围主流音乐圈的，这种源自美国黑人社区的音乐，内容基本都是反传统，歌词以脏话为主。

在令狐印象中，大约2000年，嘻哈音乐在武汉本土萌芽，从NOFEAR（无惧）、DIGDOG（大狗）到巨棒、恶童，武汉嘻哈力量一直很强。NOFEAR在2004年第一次参加国内顶级权威说场比赛 IronMic（钢铁麦克）就闯进前三，DIGDOG则连续三年拿过第一。

但在圈子外，嘻哈歌手被大众认知的机会很少，令狐说，当时的嘻哈音乐受制于歌词内容，不可能在电台播出，当年没有新媒体也没有大规模网络推送，“听欧美嘻哈音乐的人都是买打口碟，国内嘻哈音乐演出也不会在很主流的台面，大都是几十人上百人的场所。”

不过，经过十几年发展，国内嘻哈音乐也在慢慢转变，见证这种改变的令狐说，曾经的Battle和Diss可以说是以“骂脏话”为荣，但现在的嘻哈音乐会以说脏话为耻，“现在的嘻哈更关注个人情绪及不文明的社会现象，Battle歌词注重干净但能在气势上压倒对方。”

自我改造之后，嘻哈音乐终于登上主流平台。大众对于嘻哈的第一次全面认识，是2014年1月的《中国好歌曲》，那期节目中，来自成都的谢帝用一首《老子明天不上班》惊艳全场，随后这首歌火遍网络，“老子明天不上班，闹钟响也不用管，最烦每天清早八点听到闹钟在那喊”，方言化歌词深受年轻人喜爱。

而武汉也有方言嘻哈代表作《武汉精神》，“武汉有山，龟山和蛇山；武汉有水，长江和汉水；武汉的人，都说有点狠，这……才是武汉精神。”



身价暴涨20倍背后

嘻哈的气质迎合了95后的“爱自由”



借由《中国有嘻哈》，嘻哈音乐席卷了年轻群体。在令狐看来，大众对于嘻哈音乐的关注和认可，是因为其气质符合了当下95后的生活态度，“95后是接受嘻哈音乐的主流人群，他们比较自我，而嘻哈歌手传达出来的那种超级无敌自信，往往能吸引他们。”

当然，他也并不否认这是一种“新鲜”，“这些歌手跟以前我们在舞台上惯常看到的不太一样，他们很潮、很拽、敢对既定规则发起挑战，这种体验是全新的。”知名乐评人耳帝也表达过类似观点，“选秀节目的核心还是选手，新歌声的乏善可陈是因为素人资源快被挖光了，在一个并没有嘻哈文化根基的国家，嘻哈选秀又能经得住几年挖？”

但一个可以看见的影响是，嘻哈歌手们的身价，全都暴涨了。

在《中国有嘻哈》中赢得关注的GAI爷今年4月曾来武汉演出，嘻哈圈内已然是大神级人物的他当时的演出费是1万元，“现在他演出费已经涨到20万＋。”令狐说，曾经嘻哈歌手的日子都很苦，“好点的歌手演出费不过就是2、3000元，甚至200到500元的场子大家也会跑。现在呢，都是5万往上。”

而在更大的巨头那里，嘻哈音乐已成为一门生意——草莓音乐节的主办方摩登天空已经签下了一批嘻哈歌手，虽然摩登天空的创始人沈黎辉对于嘻哈歌手这种暴涨的身价也表示诧异。

令狐也在筹备有关嘻哈音乐节的事宜，在他的计划中，会于今年10月在武汉做一个嘻哈音乐节，“这个事儿还是有意思的。”





