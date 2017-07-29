查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 大牌档 ·图文：大家对《三体》电影的期待有点不切实际 ·苦战11回合不敌日本拳手 邹市明丢掉拳王金腰带 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：大家对《三体》电影的期待 · 苦战11回合不敌日本拳手 邹市 13 大牌档 2017.7.29 星期六 苦战11回合不敌日本拳手 邹市明丢掉拳王金腰带 楚天都市报讯 楚天都市报上海电（记者徐平）昨晚，WBO蝇量级拳王金腰带卫冕战在上海进行，两届奥运会冠军邹市明苦战11回合，不敌日本拳手木村翔，丢掉拳王金腰带。“虽然我卫冕失败了，但有这么多人关注拳击比赛，我感到特别欣慰，希望今后有人来接我的班！”赛后，邹市明动情地流下了泪。

木村翔也承认，邹市明在中日两国都是明星。木村翔非常渴望借此一战成名，这位曾当过搬运工、送过快递的拳手，最大的梦想就是像邹市明那样戴上金腰带。“我比邹市明更年轻、出拳更重！”赛前他说。

虽然外界一致看好邹市明，但比赛却打得异常胶着，直到第11个回合，充满进攻欲望的木村翔在第2分28秒时实施围攻，连续击出重拳，裁判立即叫停比赛，宣布木村翔技术性击倒对手，赢得比赛。

包括这场卫冕战，36岁的邹市明已在职业拳坛征战了4个年头。邹市明说，“我知道离退出的日子越来越近，舍不得啊。今后我想为中国培养更多世界级拳手，让他们实现更大的梦想！”目前，邹市明已签下14名年轻拳手，在这场卫冕战前，其中5位参加了垫场赛，有两人直接击倒对手。





