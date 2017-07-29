查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 大牌档 ·图文：大家对《三体》电影的期待有点不切实际 ·苦战11回合不敌日本拳手 邹市明丢掉拳王金腰带 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：大家对《三体》电影的期待 · 苦战11回合不敌日本拳手 邹市 13 大牌档 2017.7.29 星期六 “中国科幻作家第一人”刘慈欣： 图文：大家对《三体》电影的期待有点不切实际 楚天都市报讯 楚天都市报记者戎钰发自青岛



这个人单枪匹马，把中国科幻文学提升到了世界级的水平。”这是评论界对“中国科幻作家第一人”刘慈欣最酣畅淋漓的评价。

因为斩获雨果奖的成名作《三体》被改编成了电影，刘慈欣如今也成为中国电影圈的常客。7月26日他又以策划的身份出现在宁浩新片《疯狂的外星人》开机发布会上。

会后，刘慈欣接受楚天都市报记者专访，谈及电影版《三体》进度、科幻小说IP售价、给科幻写作爱好者的建议时，言谈之间只有真诚，没有套路。



预料到《三体》难拍

也有好莱坞公司想买



C（楚天都市报）：《疯狂的外星人》说是改编自您的《乡村教师》，但好像改动非常大，“教师”都没了。

L（刘慈欣）：我和很多作者不一样，我的作品改编成电影，我的全部目的就是出来一个好看的电影，而不是把我的原著照搬上去。小说和电影是两种艺术形式，规律不一样，所以修改大还是小，要看导演的意图。有时电影太忠实于原著，反而不合适。

C：那《三体》电影版改动大吗？

L：我看了一些样片，还是很忠于原著的。但我看的是没加特效、带蓝幕的，具体好坏还说不太上来。

C：《三体》电影停摆很久，有没有觉得这个IP卖得有些仓促？

L：也不是，其实科幻IP就是这两年才火的，（我卖《三体》）那时候无人问津，因为《三体》是出版第三部之后才火起来。而且说实在的，《三体》这种高成本科幻片，在国内不管给谁拍都是比较困难的，都缺少经验。我也预计到会很难，尤其现在观众的期待都很高，但这种期待有点不切实际，为什么呢？因为好莱坞的科幻电影已经拍了一个多世纪了，称得上经典的两只手就数得过来，我们这是第一次，期待太高不切实际。

C：有好莱坞公司想买《三体》吗？

L：现在有，但从版权上面来说不太可能了。



科幻IP售价涨了十倍

但还比不上青春文学



C：《疯狂的外星人》会是您第一部公映的IP电影吗？

L：不一定，《三体》有可能今年底或明年初上，我的《流浪地球》现在也在拍，不知道最后是哪一个先公映。

C：您的小说是不是都卖掉影视版权了？

L：我很谨慎，长篇小说应该卖了不到三分之一。还有大量更适合拍成电影的短篇、中篇，目前也就转让了四五部。一方面我想等国内科幻电影经验成熟一点（再卖）；另一方面，谁也不知道科幻IP市场有没有泡沫，如果哪天泡沫一破，可能啥也捞不着了（大笑），也有这个担心。

C：您更倾向于把版权卖给什么样的团队？

L：我当然想选有经验、知名度高的，但我最看中的还是情怀。如果你没有对大自然、对宇宙的向往和好奇，拍科幻会很难。

C：现在回头看，是不是《三体》的版权卖得太便宜了？

L：当然不能和现在的价格比，现在科幻IP的价格比当初涨了十倍都不止。

C：青春文学IP动辄卖一千多万。

L：科幻达不到这个价格。（但科幻小说比青春文学更难写吧？）这个我不同意，什么文学作品都不好写，青春文学也分经典和平庸，一个平庸的科幻作品不会比优秀的青春文学更难写。从电影来看，科幻片没有青春片的受众多，所以拍成电影的投资成本和风险都要大得多，制片方看这个还是很清醒的。



想当科幻作家

先找个正经工作



C：黄渤说，看见你就想知道“这个脑袋里都装了什么”，怎么能写出那么牛的东西。

L：可能他科幻小说看得少，如果看得多，就知道很多东西并不是某个作家想出来的，而是以前就有的。任何一个艺术门类都一样，真正属于个人创作的都是少部分，多数都是以前积累的，但除非你是科幻迷，否则很难分辨哪些是这个作家创造的，哪些是已经有的。就像看《疯狂的石头》，不少人觉得镜头有创造力、叙事很好，但其实在1994年的美国电影《低俗小说》里就出现过。科幻小说也一样，很多手法都是以前就有的，真正属于你创作的就是一个金字塔尖。

C：感觉您的看片量很大。

L：看过很多。我觉得国内科幻电影有个优势，就是有些观众见识少，把什么都当做新创作，觉得好了不起，但其实你看多了就知道是从哪儿来的了。像《星际穿越》在美国反响平平，因为人家观众看太多了，但在国内大家就觉得好高大上，什么五维空间，因为看得少啊。

C：您心目中的经典科幻片有哪些？

L：像我们科幻迷肯定会说《2001银河系漫游》，那是比其他电影都高出一个层次的，然后《银翼杀手》《黑客帝国》《地心引力》这些都不错。

C：您创作小说时，有给角色“套”上过某个演员的脸吗？

L：从我的创作理念来说，人物从来不是第一位，所以演员并不重要。其实美国科幻片里演员也不重要，电影要表现的还是科幻内容。当然我希望是大明星来演，票房会比较高，但其实演员不是最重要的。。

C：您能不能给想从事科幻写作的后辈一点建议？

L：首先你得业余写作，不能专业写作。因为目前国内科幻文学的市场很小，养不活一个作家，如果你专业去写，可能会面临挫折，就把热情打消掉了。我是中国科幻作家中极少数能靠写作生活的，以前有人问我，中国有多少人可以靠专业写科幻来生活，我说两三个吧。回头一想，这第二个人是谁呢？想半天没想出来。这就是我的建议，要业余写，不能专业写。





