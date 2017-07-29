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·巴基斯坦总理谢里夫被免职
楚天都市报电子版
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11 时事 2017.7.29 星期六
巴基斯坦总理谢里夫被免职
    楚天都市报讯 据新华社电 巴基斯坦最高法院28日对谢里夫家族涉嫌腐败案作出裁决，决定取消谢里夫总理任职资格。巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）发言人发表声明说，该党尊重最高法院裁决，谢里夫已交出总理权力。
    由巴最高法院5名法官组成的审理小组当天一致同意，取消谢里夫的任职资格，决定由国家稽查局对谢里夫本人、其两个儿子及女儿和女婿正式立案调查，并要求在6个星期内完成相关调查，6个月内作出最终决定。当天一同被取消任职资格的还有涉案的财政部长达尔和国会议员、谢里夫女婿萨夫达尔。
    巴最高法院表示，谢里夫家族申报的资产与其已知的合法收入有巨大差距，根据宪法规定，他已不值得信任。最高法院还要求国家选举委员会发布通告，取消谢里夫的国会议员资格，并建议巴总统启动新一任总理的选举工作。
    巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）发言人发表声明说，尽管该党对谢里夫家族涉嫌腐败遭调查一事持严重保留意见，但尊重最高法院的裁决。谢里夫已当即交出总理权力。该发言人还说，巴宪法和法律所要求的公正审判已遭到严重践踏，裁决非常不公，相信历史会对这一裁决作出最终的评判。
    巴基斯坦国务信息部长奥朗则布表示，最高法院的裁决非常不幸，政府的法律团队目前正在对这一裁决进行审核。她还说，谢里夫将继续担任巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）领导人。


   