查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 时事 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·图文：习近平向10人颁授“八一勋章” ·5人晋升上将 习近平颁发命令状 ·巴基斯坦总理谢里夫被免职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 图文：习近平向10人颁授“八一 · 5人晋升上将 习近平颁发命令状 · 巴基斯坦总理谢里夫被免职 11 时事 2017.7.29 星期六 巴基斯坦总理谢里夫被免职 楚天都市报讯 据新华社电 巴基斯坦最高法院28日对谢里夫家族涉嫌腐败案作出裁决，决定取消谢里夫总理任职资格。巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）发言人发表声明说，该党尊重最高法院裁决，谢里夫已交出总理权力。

由巴最高法院5名法官组成的审理小组当天一致同意，取消谢里夫的任职资格，决定由国家稽查局对谢里夫本人、其两个儿子及女儿和女婿正式立案调查，并要求在6个星期内完成相关调查，6个月内作出最终决定。当天一同被取消任职资格的还有涉案的财政部长达尔和国会议员、谢里夫女婿萨夫达尔。

巴最高法院表示，谢里夫家族申报的资产与其已知的合法收入有巨大差距，根据宪法规定，他已不值得信任。最高法院还要求国家选举委员会发布通告，取消谢里夫的国会议员资格，并建议巴总统启动新一任总理的选举工作。

巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）发言人发表声明说，尽管该党对谢里夫家族涉嫌腐败遭调查一事持严重保留意见，但尊重最高法院的裁决。谢里夫已当即交出总理权力。该发言人还说，巴宪法和法律所要求的公正审判已遭到严重践踏，裁决非常不公，相信历史会对这一裁决作出最终的评判。

巴基斯坦国务信息部长奥朗则布表示，最高法院的裁决非常不幸，政府的法律团队目前正在对这一裁决进行审核。她还说，谢里夫将继续担任巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）领导人。





