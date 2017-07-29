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图文：习近平向10人颁授“八一
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5人晋升上将 习近平颁发命令状
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巴基斯坦总理谢里夫被免职
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时事
2017.7.29 星期六
5人晋升上将 习近平颁发命令状
楚天都市报讯 据新华社电 中央军委晋升上将军衔仪式28日在北京八一大楼隆重举行。中央军委主席习近平向晋升上将军衔的军官颁发命令状。
上午10时30分，晋衔仪式在庄严的国歌声中开始。
这次晋升上将军衔的军官是：中部战区司令员韩卫国、陆军政治委员刘雷、空军政治委员于忠福、火箭军政治委员王家胜、战略支援部队司令员高津。
习近平向他们颁发命令状，并同他们亲切握手，表示祝贺。佩戴了上将军衔肩章的5位军官向习近平敬礼，向参加仪式的全体同志敬礼。