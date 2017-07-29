查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 时事 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·图文：习近平向10人颁授“八一勋章” ·5人晋升上将 习近平颁发命令状 ·巴基斯坦总理谢里夫被免职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 图文：习近平向10人颁授“八一 · 5人晋升上将 习近平颁发命令状 · 巴基斯坦总理谢里夫被免职 11 时事 2017.7.29 星期六 5人晋升上将 习近平颁发命令状 楚天都市报讯 据新华社电 中央军委晋升上将军衔仪式28日在北京八一大楼隆重举行。中央军委主席习近平向晋升上将军衔的军官颁发命令状。

上午10时30分，晋衔仪式在庄严的国歌声中开始。

这次晋升上将军衔的军官是：中部战区司令员韩卫国、陆军政治委员刘雷、空军政治委员于忠福、火箭军政治委员王家胜、战略支援部队司令员高津。

习近平向他们颁发命令状，并同他们亲切握手，表示祝贺。佩戴了上将军衔肩章的5位军官向习近平敬礼，向参加仪式的全体同志敬礼。





