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 第10版 经济
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楚天都市报电子版
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10 经济 2017.7.29 星期六
云测绘机器人亮相
可24小时不间断测量自主导航
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡长幸 通讯员刘晓雪）昨日下午，在光谷步行街举行的第三届东湖创客汇上，武汉众向科技有限公司现场发布了国内首台智能云测绘机器人。它具有24小时无人值守、全天候自主导航、不间断测量，无线充电、智能语音交互等特点，可以取代或作为传统测量车的补充，大大降低测绘成本。
    “这款产品上市应用后，能给老百姓带来的直接好处是，以前部分导航软件上道路建设信息、实时路况信息更新不及时的问题，将得到极大改观。”该公司相关人士介绍。有了24小时无人值守测绘机器人，导航软件更新慢、把司机带错了路等情况可能会越来越少了。


   