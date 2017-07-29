查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·广告 ·管道清淤将用上汉产机器人 ·华中规模最大酒店用品展闭幕 ·开奖公告 ·云测绘机器人亮相 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 广告 · 管道清淤将用上汉产机器人 · 华中规模最大酒店用品展闭幕 · 开奖公告 · 云测绘机器人亮相 10 经济 2017.7.29 星期六 云测绘机器人亮相 可24小时不间断测量自主导航 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡长幸 通讯员刘晓雪）昨日下午，在光谷步行街举行的第三届东湖创客汇上，武汉众向科技有限公司现场发布了国内首台智能云测绘机器人。它具有24小时无人值守、全天候自主导航、不间断测量，无线充电、智能语音交互等特点，可以取代或作为传统测量车的补充，大大降低测绘成本。

“这款产品上市应用后，能给老百姓带来的直接好处是，以前部分导航软件上道路建设信息、实时路况信息更新不及时的问题，将得到极大改观。”该公司相关人士介绍。有了24小时无人值守测绘机器人，导航软件更新慢、把司机带错了路等情况可能会越来越少了。





