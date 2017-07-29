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 第10版 经济
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楚天都市报电子版
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10 经济 2017.7.29 星期六
华中规模最大酒店用品展闭幕
餐饮大咖现场传授创业秘籍
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽 魏铼 通讯员万方）前日，湖北省第三届酒店用品博览会在汉口北酒店用品城闭幕，这是华中地区规模最大的酒店用品会展活动。
    楚天都市报记者在博览会现场看到，大到针对星级酒店的进口洗碗机、自动化食品加工机械、制冷设备、消毒柜、手工冰淇淋制作设备，小到大众消费者喜欢的日韩式、中式、欧式餐具以及烘焙DIY等各种小家电，超过10万种酒店餐厨用品亮相，并给出了全年最低价的折扣，吸引采购商和市民到场“淘货”。
    记者在一家咖啡设备商家处了解到，近两年咖啡、烘焙设备销量走旺。不管是创业还是家用，设备购置成本都较低，全套中档设备约5万元。另一方面，高校周边和地级市市场需求持续旺盛，有不少年轻创业者采购。
    现场，还举办了湖北省首届厨师创业论坛，小蓝鲸董事长刘国梁，中国面点大师、武汉四季美董事长徐家莹等现场分享创业故事，传授餐饮经营秘籍。
    “武汉的餐饮行业必须转型进入2.0时代。”刘国梁分享他的创业经历说，餐饮1.0时代，商家都是通过一道道好菜积累顾客、扩张门店从而完成利润营收。进入2.0时代，商家必须注重品牌和资本运作，并打通产业链条，才能在快节奏而残酷的行业竞争中立足。据了解，刘国梁将携手行业大佬，投资有创意、可持续的餐饮商家，帮助其发展壮大。


   