查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·广告 ·管道清淤将用上汉产机器人 ·华中规模最大酒店用品展闭幕 ·开奖公告 ·云测绘机器人亮相 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 广告 · 管道清淤将用上汉产机器人 · 华中规模最大酒店用品展闭幕 · 开奖公告 · 云测绘机器人亮相 10 经济 2017.7.29 星期六 华中规模最大酒店用品展闭幕 餐饮大咖现场传授创业秘籍 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽 魏铼 通讯员万方）前日，湖北省第三届酒店用品博览会在汉口北酒店用品城闭幕，这是华中地区规模最大的酒店用品会展活动。

楚天都市报记者在博览会现场看到，大到针对星级酒店的进口洗碗机、自动化食品加工机械、制冷设备、消毒柜、手工冰淇淋制作设备，小到大众消费者喜欢的日韩式、中式、欧式餐具以及烘焙DIY等各种小家电，超过10万种酒店餐厨用品亮相，并给出了全年最低价的折扣，吸引采购商和市民到场“淘货”。

记者在一家咖啡设备商家处了解到，近两年咖啡、烘焙设备销量走旺。不管是创业还是家用，设备购置成本都较低，全套中档设备约5万元。另一方面，高校周边和地级市市场需求持续旺盛，有不少年轻创业者采购。

现场，还举办了湖北省首届厨师创业论坛，小蓝鲸董事长刘国梁，中国面点大师、武汉四季美董事长徐家莹等现场分享创业故事，传授餐饮经营秘籍。

“武汉的餐饮行业必须转型进入2.0时代。”刘国梁分享他的创业经历说，餐饮1.0时代，商家都是通过一道道好菜积累顾客、扩张门店从而完成利润营收。进入2.0时代，商家必须注重品牌和资本运作，并打通产业链条，才能在快节奏而残酷的行业竞争中立足。据了解，刘国梁将携手行业大佬，投资有创意、可持续的餐饮商家，帮助其发展壮大。





