查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·广告 ·管道清淤将用上汉产机器人 ·华中规模最大酒店用品展闭幕 ·开奖公告 ·云测绘机器人亮相 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 广告 · 管道清淤将用上汉产机器人 · 华中规模最大酒店用品展闭幕 · 开奖公告 · 云测绘机器人亮相 10 经济 2017.7.29 星期六 不开挖不截流远程遥控操作 管道清淤将用上汉产机器人 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽 通讯员曾舟记）在不截流不开挖也不下人的情况下，通过远程遥控操作机器人也可以完成城市管网疏通、清淤等工作。昨日，武汉智慧城市国际环保产业园总部智慧大厦封顶，记者获悉，该产业园内项目汉产清淤机器人已研发成功，预计明年全面投放市场。

据了解，箱涵管道清淤机器人是全国首创，且具有武汉基因。哈尔滨工业大学国家工程研究中心所属机器人技术与系统国家重点实验室，联合武汉方元科技股份有限公司，共同开发出城市箱涵管道清淤、探测、维护机器人等系列环保装备，获得成功。

哈尔滨工业大学石杨教授介绍，该机器人可彻底替代人工进入管道，通过无线远程遥控成像作业，真正实现既不开挖、不截流，也不下人、不排气、不影响交通的清淤作业，极为有效地杜绝人工清理维修城市管网带来的风险和负面影响。

目前城市管道维修仍采用传统的人工作业，不仅需要提前停水停气，还要开挖，影响道路通行，在高温或寒冷天气下会给市民生活带来很大不便。武汉方元科技股份有限公司董事长刘建平介绍，该汉产机器人预计明年全面投放市场，届时武汉街头开挖管道的情况将减少，市民正常生活受到的影响也将更小。

据了解，该机器人是位于江汉经济开发区的智慧大厦科研成果转化成功的一个缩影。该大厦几年前即被立项确定为“国家重大科技成果转化项目产业基地”，将在水资源保护等领域形成环保产业集群。





