查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 荆楚 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·酷暑执勤 辅警牺牲在岗位上 ·名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防官兵浇水呵护 ·广告 ·荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖 ·图文：险！起火的货车冲进加油站 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 酷暑执勤 辅警牺牲在岗位上 · 名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防 · 广告 · 荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖 · 图文：险！起火的货车冲进加油站 9 荆楚 2017.7.29 星期六 图文：险！起火的货车冲进加油站 楚天都市报讯 昨日凌晨4时许，武黄高速鄂州服务区发生惊险一幕，一辆起火的货车竟驶进了服务区的加油站内，所幸被路政人员发现，及时将该车引导到服务区出站口辅道上。

鄂州红莲湖消防中队官兵扑救了1个半小时，大火被扑灭，但是货车上的货物全都付之一炬。车上装的是衣服等货物，从南昌发往宜昌。

事故导致黄石至武汉方向单向车道封闭，车辆滞留约500米，早晨6时许，高速公路恢复通车。

楚天都市报记者梁传松 通讯员詹枭 龚金涛摄影报道





