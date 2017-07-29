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图文：险！起火的货车冲进加油站
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荆楚
2017.7.29 星期六
图文：险！起火的货车冲进加油站
楚天都市报讯 昨日凌晨4时许，武黄高速鄂州服务区发生惊险一幕，一辆起火的货车竟驶进了服务区的加油站内，所幸被路政人员发现，及时将该车引导到服务区出站口辅道上。
鄂州红莲湖消防中队官兵扑救了1个半小时，大火被扑灭，但是货车上的货物全都付之一炬。车上装的是衣服等货物，从南昌发往宜昌。
事故导致黄石至武汉方向单向车道封闭，车辆滞留约500米，早晨6时许，高速公路恢复通车。
楚天都市报记者梁传松 通讯员詹枭 龚金涛摄影报道