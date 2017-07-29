广告：湖北日报新闻客户端广告酷暑执勤 辅警牺牲在岗位上名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防官兵浇水呵护广告荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖图文：险！起火的货车冲进加油站
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第9版 荆楚
·广告：湖北日报新闻客户端
·广告
·酷暑执勤 辅警牺牲在岗位上
·名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防官兵浇水呵护
·广告
·荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖
·图文：险！起火的货车冲进加油站
楚天都市报电子版
----  
 
9 荆楚 2017.7.29 星期六
图文：险！起火的货车冲进加油站
    楚天都市报讯 昨日凌晨4时许，武黄高速鄂州服务区发生惊险一幕，一辆起火的货车竟驶进了服务区的加油站内，所幸被路政人员发现，及时将该车引导到服务区出站口辅道上。
    鄂州红莲湖消防中队官兵扑救了1个半小时，大火被扑灭，但是货车上的货物全都付之一炬。车上装的是衣服等货物，从南昌发往宜昌。
    事故导致黄石至武汉方向单向车道封闭，车辆滞留约500米，早晨6时许，高速公路恢复通车。
    楚天都市报记者梁传松 通讯员詹枭 龚金涛摄影报道


   