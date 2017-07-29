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荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖
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图文：险！起火的货车冲进加油站
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荆楚
2017.7.29 星期六
荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张明泉 通讯员高先勇 朱运兵）5岁孩童身体悬空头卡防盗窗，邻居赤膊好汉艰难托举20分钟等来消防营救（见本报7月20日报道）。昨日,荆门赤膊好汉的勇敢之举荣获阿里巴巴“天天正能量”三等奖，奖金1000元。
记者采访得知，赤膊好汉名叫毛立军，今年42岁，在荆门市东方百货负责空调的售后安装。在得知自己的救人之举被全国网友点赞并获得奖金后，他非常开心，“我平时装空调也常攀爬高楼窗户，所以当时也没觉得多么危险,只是做了一件应该做的事，没想到有这么大反响还获奖。”