查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 荆楚 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·酷暑执勤 辅警牺牲在岗位上 ·名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防官兵浇水呵护 ·广告 ·荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖 ·图文：险！起火的货车冲进加油站 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 酷暑执勤 辅警牺牲在岗位上 · 名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防 · 广告 · 荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖 · 图文：险！起火的货车冲进加油站 9 荆楚 2017.7.29 星期六 荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张明泉 通讯员高先勇 朱运兵）5岁孩童身体悬空头卡防盗窗，邻居赤膊好汉艰难托举20分钟等来消防营救（见本报7月20日报道）。昨日,荆门赤膊好汉的勇敢之举荣获阿里巴巴“天天正能量”三等奖，奖金1000元。

记者采访得知，赤膊好汉名叫毛立军，今年42岁，在荆门市东方百货负责空调的售后安装。在得知自己的救人之举被全国网友点赞并获得奖金后，他非常开心，“我平时装空调也常攀爬高楼窗户，所以当时也没觉得多么危险,只是做了一件应该做的事，没想到有这么大反响还获奖。”





