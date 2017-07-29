查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 荆楚 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·酷暑执勤 辅警牺牲在岗位上 ·名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防官兵浇水呵护 ·广告 ·荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖 ·图文：险！起火的货车冲进加油站 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 酷暑执勤 辅警牺牲在岗位上 · 名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防 · 广告 · 荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖 · 图文：险！起火的货车冲进加油站 9 荆楚 2017.7.29 星期六 名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防官兵浇水呵护 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者梁传松 通讯员高原）连日高温炙烤，黄冈安国寺镇寺之宝——青云塔顶一棵百年朴树被烤蔫了。经消防官兵连续3天的精心浇灌，原本蔫了的叶子又重焕青春，精神抖擞。

安国寺居士邢杰告诉楚天都市报记者，一星期前，由于连日高温，朴树因缺水开始枯萎，叶子开始发黄，但树长在青云塔顶，没办法将水运送到塔顶。25日，寺院的人便求助消防官兵帮忙浇水。

当日傍晚，黄冈消防大队西湖路中队官兵赶到现场，利用消防车升起水枪对这棵古朴树进行浇灌（如图）。随后几天，消防官兵每天早晚两次对该树进行呵护。昨日下午，当消防官兵再次赶到安国寺时，惊喜地发现，古朴树又活了。

安国寺青云塔建于明朝，塔顶一棵朴树长于清朝，现高3余米，树干直径约有30厘米。相传树种随风而起，落塔定根，存活至今一百多年，一直被视为安国寺的镇寺之宝。





