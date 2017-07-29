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 第9版 荆楚
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楚天都市报电子版
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9 荆楚 2017.7.29 星期六
名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防官兵浇水呵护
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者梁传松 通讯员高原）连日高温炙烤，黄冈安国寺镇寺之宝——青云塔顶一棵百年朴树被烤蔫了。经消防官兵连续3天的精心浇灌，原本蔫了的叶子又重焕青春，精神抖擞。
    安国寺居士邢杰告诉楚天都市报记者，一星期前，由于连日高温，朴树因缺水开始枯萎，叶子开始发黄，但树长在青云塔顶，没办法将水运送到塔顶。25日，寺院的人便求助消防官兵帮忙浇水。
    当日傍晚，黄冈消防大队西湖路中队官兵赶到现场，利用消防车升起水枪对这棵古朴树进行浇灌（如图）。随后几天，消防官兵每天早晚两次对该树进行呵护。昨日下午，当消防官兵再次赶到安国寺时，惊喜地发现，古朴树又活了。
    安国寺青云塔建于明朝，塔顶一棵朴树长于清朝，现高3余米，树干直径约有30厘米。相传树种随风而起，落塔定根，存活至今一百多年，一直被视为安国寺的镇寺之宝。


   