查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 荆楚 ·广告：湖北日报新闻客户端 ·广告 ·酷暑执勤 辅警牺牲在岗位上 ·名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防官兵浇水呵护 ·广告 ·荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖 ·图文：险！起火的货车冲进加油站 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 广告：湖北日报新闻客户端 · 广告 · 酷暑执勤 辅警牺牲在岗位上 · 名刹塔顶百岁古树喊渴 黄冈消防 · 广告 · 荆门“赤膊好汉”获天天正能量奖 · 图文：险！起火的货车冲进加油站 9 荆楚 2017.7.29 星期六 遇查酒驾 奔驰车疯狂冲岗撞人逃逸 酷暑执勤 辅警牺牲在岗位上 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏 通讯员孙敏 徐国平）遇查酒驾，孝感一奔驰车竟冲岗，撞倒一名执勤辅警致其死亡。嫌疑人昨日早晨落网。

27日晚，孝感市公安局交警支队直属一大队冒着40℃的高温，组织警力在孝感城区天仙路设岗查处酒驾违法行为，一辆车牌为鄂KAE888的白色奔驰轿车由北向南行驶至交警执勤点，为逃避查处故意加速向前冲岗，直接撞倒执勤辅警陈志勇后逃逸。陈志勇被送往孝感市航天医院，当晚11时50分，经抢救无效因公牺牲。

事发后，孝感警方立即展开侦办工作。28日早晨6时，办案民警在孝感城区文化路中段付冲村一租住屋内将犯罪嫌疑人魏某抓获，魏某对自己酒后驾车冲撞辅警的犯罪事实供认不讳。

魏某，男，孝感市孝南区朱湖人，1980年7月出生，无固定职业。27日18时30分，魏某一行5人自带酒水到一饭馆吃饭，21时20分魏某开车离开，途经天仙路蔚蓝新都附近时，遇交警查酒驾，魏某为逃避查处故意加速向南行驶，直接冲撞执勤辅警陈志勇后逃逸。

案件发生后，副省长、省公安厅厅长曾欣要求孝感市公安局迅速侦破案件，做好善后工作，对牺牲辅警组织开展宣传，凝聚警心，鼓舞士气。孝感市副市长、公安局长许志华在案件发生后第一时间赶到医院，并现场指导案件侦破工作及善后处置工作。28日上午，孝感市公安局领导到陈志勇家中慰问了其家属。





