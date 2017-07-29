查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·图文：武汉警方56天破获刑案4532起 ·假老板QQ群内骗走18万 ·楚天小英才今走进硚口交通大队 ·男友无证驾驶共享汽车被拘留7日 ·女子威海看房被撞伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：武汉警方56天破获刑案4 · 假老板QQ群内骗走18万 · 楚天小英才今走进硚口交通大队 · 男友无证驾驶共享汽车被拘留7日 · 女子威海看房被撞伤 8 法治 2017.7.29 星期六 女子威海看房被撞伤 肇事邻居及组织方被判赔18万 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓）武汉女子汤某和邻居姬某一同到威海看房并游玩，在沙滩游玩时，姬某驾驶沙滩摩托将为其拍照的汤某撞倒受伤致残。昨悉，硚口区法院一审判决姬某赔偿汤某12万余元，组织看房活动的房地产经纪公司赔偿汤某6万余元。

汤某与邻居姬某、刘某一起，参加由北京一家房地产经纪公司组织的威海看房活动。2016年5月14日，该房地产经纪公司组织、带领并陪同汤某等看房人员，前往威海沙滩游玩，姬某驾驶载有丈夫刘某的沙滩摩托，不慎将在前方为其拍照的汤某撞倒受伤。

汤某当即被送往威海当地医院救治。次日，该房地产经纪公司支付路费安排将汤某送回武汉。汤某入住武汉一家医院，住院30天，共花费医疗费7.6万余元。事后经鉴定，汤某为9级伤残。后汤某多次找姬某协商赔偿未果，遂于今年初提起诉讼索赔。

法院审理后认为，姬某应负事故主要责任，即60%赔偿责任；该房地产经纪公司作为活动组织者，未尽到安全保障义务，应承担30%的补充责任；汤某在明知姬某驾驶沙滩摩托的情况下，为其拍照，应自担10%的责任，遂作出上述判决。





