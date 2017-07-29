查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 法治
·图文：武汉警方56天破获刑案4532起
·假老板QQ群内骗走18万
·楚天小英才今走进硚口交通大队
·男友无证驾驶共享汽车被拘留7日
·女子威海看房被撞伤
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 经济
第11版 : 时事
第13版 : 大牌档
第14版 : 沸腾娱
第15版 : 艺览
第16版 : 百威英博·万里长江人文行走
第2版 : 要闻
第3版 : 关注
第4版 : 热天热事
第5版 : 焦点
第6版 : 人物
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 荆楚
·
图文：武汉警方56天破获刑案4
·
假老板QQ群内骗走18万
·
楚天小英才今走进硚口交通大队
·
男友无证驾驶共享汽车被拘留7日
·
女子威海看房被撞伤
8
法治
2017.7.29 星期六
女子用自己的驾照和身份证租车
男友无证驾驶共享汽车被拘留7日
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波 通讯员杜泽文）昨日，在武汉市硚口区，一女子通过网络刷了一台共享汽车，男友好心帮忙驾驶，结果因无证驾驶被行政拘留7日。
昨日上午8时，硚口区航空路至武胜路顺道街路口，一辆出租车与一辆小车发生擦碰。交警查验双方驾驶员身份、车辆信息时，发现驾驶共享汽车的一方居然未取得驾驶证，是无证驾驶。该车坐着一男一女，均为20岁左右。
经查，驾驶共享汽车的小伙子姓马，他和女友小周住在顺道街某大厦内。这辆共享汽车是女友小周用自己身份证、驾驶证办理的使用手续。他们说，以为共享汽车跟共享单车差不多，只要按规定程序办理租借、归还手续就行了，至于谁来使用可能没有特别的要求，再加上又是一辆纯电动的小车，就没有太在意驾驶资格问题。
昨日，小马因无证驾驶被行政拘留7日，并罚款1000元。交警提醒广大市民：电动汽车也好，共享汽车也好，都属于机动车范畴，上路行驶一定要遵守法规，牌证齐全，文明礼让。