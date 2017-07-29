查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·图文：武汉警方56天破获刑案4532起 ·假老板QQ群内骗走18万 ·楚天小英才今走进硚口交通大队 ·男友无证驾驶共享汽车被拘留7日 ·女子威海看房被撞伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：武汉警方56天破获刑案4 · 假老板QQ群内骗走18万 · 楚天小英才今走进硚口交通大队 · 男友无证驾驶共享汽车被拘留7日 · 女子威海看房被撞伤 8 法治 2017.7.29 星期六 女子用自己的驾照和身份证租车 男友无证驾驶共享汽车被拘留7日 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波 通讯员杜泽文）昨日，在武汉市硚口区，一女子通过网络刷了一台共享汽车，男友好心帮忙驾驶，结果因无证驾驶被行政拘留7日。

昨日上午8时，硚口区航空路至武胜路顺道街路口，一辆出租车与一辆小车发生擦碰。交警查验双方驾驶员身份、车辆信息时，发现驾驶共享汽车的一方居然未取得驾驶证，是无证驾驶。该车坐着一男一女，均为20岁左右。

经查，驾驶共享汽车的小伙子姓马，他和女友小周住在顺道街某大厦内。这辆共享汽车是女友小周用自己身份证、驾驶证办理的使用手续。他们说，以为共享汽车跟共享单车差不多，只要按规定程序办理租借、归还手续就行了，至于谁来使用可能没有特别的要求，再加上又是一辆纯电动的小车，就没有太在意驾驶资格问题。

昨日，小马因无证驾驶被行政拘留7日，并罚款1000元。交警提醒广大市民：电动汽车也好，共享汽车也好，都属于机动车范畴，上路行驶一定要遵守法规，牌证齐全，文明礼让。





