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第8版 法治
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·男友无证驾驶共享汽车被拘留7日
·女子威海看房被撞伤
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图文：武汉警方56天破获刑案4
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楚天小英才今走进硚口交通大队
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女子威海看房被撞伤
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法治
2017.7.29 星期六
体验交警实战装备 领略快骑车队风采
楚天小英才今走进硚口交通大队
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者许洋 通讯员杜泽文）现场领略交通大队快骑队风采；了解交通肇事逃逸案件侦破故事；亲身体验交警实战装备……今日，楚天都市报小英才成长团将走进武汉市硚口区交通大队，近距离体验交通警察的日常工作。
到达活动现场后，小英才们首先会在大厅学习硚口大队警营风采，了解该大队警营文化。小英才们还将与交通大队快骑队队员们面对面，坐上警用摩托车感受快骑手风采。之后，小英才们将进入交通指挥中心，观摩交通警察破案时的“火眼金睛”，现场还将有交警叔叔为孩子们讲解精彩的追捕故事。
防弹背心、手铐、网枪这些平时在电视上才能看见的实战装备，也将被带到会议室供孩子们观看，并由交警为孩子们进行交通安全知识讲座，小英才们将现场识别各种交通标识，学习交通规则等。
楚天小英才胡轩泽今年9岁，他告诉记者，每当看到路上指挥交通的警察叔叔，便觉得他们特别神气，非常期待这次与交警叔叔们近距离接触。