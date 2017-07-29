查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·图文：武汉警方56天破获刑案4532起 ·假老板QQ群内骗走18万 ·楚天小英才今走进硚口交通大队 ·男友无证驾驶共享汽车被拘留7日 ·女子威海看房被撞伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：武汉警方56天破获刑案4 · 假老板QQ群内骗走18万 · 楚天小英才今走进硚口交通大队 · 男友无证驾驶共享汽车被拘留7日 · 女子威海看房被撞伤 8 法治 2017.7.29 星期六 体验交警实战装备 领略快骑车队风采 楚天小英才今走进硚口交通大队 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者许洋 通讯员杜泽文）现场领略交通大队快骑队风采；了解交通肇事逃逸案件侦破故事；亲身体验交警实战装备……今日，楚天都市报小英才成长团将走进武汉市硚口区交通大队，近距离体验交通警察的日常工作。

到达活动现场后，小英才们首先会在大厅学习硚口大队警营风采，了解该大队警营文化。小英才们还将与交通大队快骑队队员们面对面，坐上警用摩托车感受快骑手风采。之后，小英才们将进入交通指挥中心，观摩交通警察破案时的“火眼金睛”，现场还将有交警叔叔为孩子们讲解精彩的追捕故事。

防弹背心、手铐、网枪这些平时在电视上才能看见的实战装备，也将被带到会议室供孩子们观看，并由交警为孩子们进行交通安全知识讲座，小英才们将现场识别各种交通标识，学习交通规则等。

楚天小英才胡轩泽今年9岁，他告诉记者，每当看到路上指挥交通的警察叔叔，便觉得他们特别神气，非常期待这次与交警叔叔们近距离接触。





