查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·图文：武汉警方56天破获刑案4532起 ·假老板QQ群内骗走18万 ·楚天小英才今走进硚口交通大队 ·男友无证驾驶共享汽车被拘留7日 ·女子威海看房被撞伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：武汉警方56天破获刑案4 · 假老板QQ群内骗走18万 · 楚天小英才今走进硚口交通大队 · 男友无证驾驶共享汽车被拘留7日 · 女子威海看房被撞伤 8 法治 2017.7.29 星期六 假老板QQ群内骗走18万 真老板机敏报警追回赃款 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员王艺臻 实习生魏俊 董睿）QQ群内遇到知晓公司大事的“老板”，会计应要求打18万合同款，谁知遭真老板问询钱款去向。原来，会计遭遇电信诈骗，幸被民警及时拦截，才避免财产损失。

“我遇到了骗子，被骗18万元。”25日，东湖公安分局听涛派出所民警接到男子邓某报案。邓某向办案民警介绍，7月25日上午10时许，他收到“老板”王某的QQ邮件，要其加入一个工作QQ群，随后又私聊要求他打18万合同款到刘某工商银行账户。邓某说：“起初，我对这个突如其来的QQ群还有一丝怀疑，但后来看到他能准确地说出公司的相关业务，就放松了戒备。而且公司最近刚好要打一笔合同款，我就信以为真了。但是因为我对网上转账流程不熟悉，直到下午4点多才完成，没想到，刚转完就接到老板的电话，这才知道被骗了。”

了解到这一情况后，民警协助报警人迅速拨打武汉反诈骗中心电话，在民警及反诈骗中心的帮助下，26日上午10时许，反诈骗中心发来紧急督办书，已成功止付17.9万元，剩余一千元已被诈骗人转走。

目前，该案件还在进一步审理中。





