查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·图文：武汉警方56天破获刑案4532起 ·假老板QQ群内骗走18万 ·楚天小英才今走进硚口交通大队 ·男友无证驾驶共享汽车被拘留7日 ·女子威海看房被撞伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：武汉警方56天破获刑案4 · 假老板QQ群内骗走18万 · 楚天小英才今走进硚口交通大队 · 男友无证驾驶共享汽车被拘留7日 · 女子威海看房被撞伤 8 法治 2017.7.29 星期六 图文：武汉警方56天破获刑案4532起 人脸识别技术成侦查利器 据此抓获134名犯罪嫌疑人 楚天都市报讯 图为：警方抓捕犯罪嫌疑人现场



楚天都市报记者吴昌华 通讯员杨槐柳 刘万鹏 余志浩



昨日，武汉警方召开的“三打击两整治一提升”专项行动推进会透露，行动开展56天来，全市公安机关共破获刑事案件4532起，其中盗抢骗案件3207起、涉枪案件15起，刑事拘留3616名犯罪嫌疑人。

会上，武汉市委常委、市公安局局长李义龙重申，紧盯人民群众“最怨、最恨、最急、最盼”的事情，积极主动作为，坚决守住公共安全底线，切实提升市民群众的安全感。

据悉，“三打击两整治一提升”是指：严厉打击“盗抢骗”特别是电信网络诈骗犯罪；严厉打击黑恶犯罪、制贩枪支案件；严厉打击毒品犯罪；集中治理100处交通危险路段、100处拥堵路段、100处重大火灾隐患；整治治安乱点地区和人员密集场所安全隐患；深入开展“万名警察进社区”活动，创建平安小区，提升群众安全感、治安满意度和公正执法满意度。会后，记者采访到专项行动中的几起大案。



“人脸识别”锁定抢劫歹徒



6月23日晚，一名男子冒充快递员骗开房门，入室抢劫现金5000元、绿松石项链两条、矿石项链3条和相机1部。武昌警方立即成立专案组，通过视频追踪获取嫌疑人正面照片，录入系统进行人脸识别比对，发现该嫌疑人与38岁的武汉男子徐某高度相似，经侦查，确认徐某正是劫匪。案发第二天，徐某出现在随州市曾都区，被擒获归案。

据介绍，专项行动中，通过人脸识别比对破案208起，抓获犯罪嫌疑人134名。另外，先后破获跨省市系列案件66宗，刑拘“盗抢骗”犯罪嫌疑人121人，破获案件347起，抓获网上逃犯14人。

行动以来，武汉警方还先后破获15起涉枪案件，包括本报曾详细报道的“6·5”跨国持枪杀人案、“6·19”网络制贩枪支案件等。本报记者随警行动，赶赴大冶山村直击抓捕现场。



两公司写字楼卖假药被端



6月28日，汉阳知音警务站接到一起纠纷报警。民警赶到琴台大道北大资源首座30楼，意外发现一家浩海蓝天科技公司十分可疑，50人集中办公，全部配戴耳麦式电话，埋头敲打电脑键盘。分局决定对整栋楼逐层明察暗访，又发现26楼的宏科智慧网络科技公司与浩海公司类似，员工都是20多岁的年轻人，疑似诈骗窝点。

7月17日上午，汉阳警方抽调百余名民警同时清查两家可疑公司，在宏科公司控制24人、在浩海公司控制45人，查扣电脑80余台、账本100余本，发现了诈骗“脚本”。

据查，这两家公司没有任何关系，但都是通过网站、微信发布虚假卖药广告。两公司有股东、主管、讲师、接待及业务员等角色，按照层级不同进行利润分红。办案民警围绕资金流进行全面调查，与各业务员账本记录逐一比对，查明浩海公司非法获利800余万元、宏科公司非法获利900万余元的犯罪事实。目前已刑拘53名犯罪嫌疑人。

据悉，专项行动共侦破电信网络诈骗案件242起，刑事拘留731人，紧急止付冻结了1018.34万元。





