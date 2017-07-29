查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器” ·立交桥面有破损 透过可以见地面 ·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万 ·热心市民半小时后找到失主 ·公交人员帮忙找回完璧归赵 ·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：公交司机饮料瓶制成“降暑 · 立交桥面有破损 透过可以见地面 · 骑单车后忘关锁 显示欠费两千余 · 热心市民半小时后找到失主 · 公交人员帮忙找回完璧归赵 · 图文：客人轿车停酒店门口 后备 7 现场 2017.7.29 星期六 图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达 萧颢 实习生朱丹丹）将车停在入住的酒店门口，谁知准备结账离店时，发现后备箱盖被人砍了3刀。昨日上午，襄阳市民王先生站在洪山区仁和路诺万森酒店门口，气愤不已。

王先生介绍，26日，他开车从襄阳来武汉玩，入住在仁和路的诺万森酒店，车就停在酒店门口的停车场。前晚9点多，他和朋友聚餐后开车回酒店休息。第二天上午，王先生准备结账离开时，发现轿车后备箱盖上竟然有3道很深的砍痕。“难道有人想破坏后备箱盖，偷里面的东西？”他的朋友猜测。

昨日上午，楚天都市报记者在现场看到，这3道砍痕很深，把后备箱盖都砍破了（如图）。王先生称，后备箱盖已无法修复，只能更换了，大概需要2000多元，他希望酒店能够赔偿，但酒店没有答应。

该酒店的陈经理称，酒店门口这块停车场没有岗亭，酒店前台也有告示牌，提醒顾客可以免费停车，但要自己保管好财物，酒店是不负责保管的。因为王先生的车停在靠马路一边，酒店监控没法拍到，目前酒店已报警，会配合警察调查此事。





