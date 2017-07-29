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第7版 现场
·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”
·立交桥面有破损 透过可以见地面
·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
·热心市民半小时后找到失主
·公交人员帮忙找回完璧归赵
·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
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图文：公交司机饮料瓶制成“降暑
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立交桥面有破损 透过可以见地面
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骑单车后忘关锁 显示欠费两千余
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热心市民半小时后找到失主
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公交人员帮忙找回完璧归赵
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图文：客人轿车停酒店门口 后备
7
现场
2017.7.29 星期六
图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达 萧颢 实习生朱丹丹）将车停在入住的酒店门口，谁知准备结账离店时，发现后备箱盖被人砍了3刀。昨日上午，襄阳市民王先生站在洪山区仁和路诺万森酒店门口，气愤不已。
王先生介绍，26日，他开车从襄阳来武汉玩，入住在仁和路的诺万森酒店，车就停在酒店门口的停车场。前晚9点多，他和朋友聚餐后开车回酒店休息。第二天上午，王先生准备结账离开时，发现轿车后备箱盖上竟然有3道很深的砍痕。“难道有人想破坏后备箱盖，偷里面的东西？”他的朋友猜测。
昨日上午，楚天都市报记者在现场看到，这3道砍痕很深，把后备箱盖都砍破了（如图）。王先生称，后备箱盖已无法修复，只能更换了，大概需要2000多元，他希望酒店能够赔偿，但酒店没有答应。
该酒店的陈经理称，酒店门口这块停车场没有岗亭，酒店前台也有告示牌，提醒顾客可以免费停车，但要自己保管好财物，酒店是不负责保管的。因为王先生的车停在靠马路一边，酒店监控没法拍到，目前酒店已报警，会配合警察调查此事。