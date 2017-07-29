图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”立交桥面有破损 透过可以见地面骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万热心市民半小时后找到失主公交人员帮忙找回完璧归赵图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
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 第7版 现场
·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”
·立交桥面有破损 透过可以见地面
·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
·热心市民半小时后找到失主
·公交人员帮忙找回完璧归赵
·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
楚天都市报电子版
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7 现场 2017.7.29 星期六
图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达 萧颢 实习生朱丹丹）将车停在入住的酒店门口，谁知准备结账离店时，发现后备箱盖被人砍了3刀。昨日上午，襄阳市民王先生站在洪山区仁和路诺万森酒店门口，气愤不已。
    王先生介绍，26日，他开车从襄阳来武汉玩，入住在仁和路的诺万森酒店，车就停在酒店门口的停车场。前晚9点多，他和朋友聚餐后开车回酒店休息。第二天上午，王先生准备结账离开时，发现轿车后备箱盖上竟然有3道很深的砍痕。“难道有人想破坏后备箱盖，偷里面的东西？”他的朋友猜测。
    昨日上午，楚天都市报记者在现场看到，这3道砍痕很深，把后备箱盖都砍破了（如图）。王先生称，后备箱盖已无法修复，只能更换了，大概需要2000多元，他希望酒店能够赔偿，但酒店没有答应。
    该酒店的陈经理称，酒店门口这块停车场没有岗亭，酒店前台也有告示牌，提醒顾客可以免费停车，但要自己保管好财物，酒店是不负责保管的。因为王先生的车停在靠马路一边，酒店监控没法拍到，目前酒店已报警，会配合警察调查此事。


   