查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器” ·立交桥面有破损 透过可以见地面 ·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万 ·热心市民半小时后找到失主 ·公交人员帮忙找回完璧归赵 ·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：公交司机饮料瓶制成“降暑 · 立交桥面有破损 透过可以见地面 · 骑单车后忘关锁 显示欠费两千余 · 热心市民半小时后找到失主 · 公交人员帮忙找回完璧归赵 · 图文：客人轿车停酒店门口 后备 7 现场 2017.7.29 星期六 手提包落在公汽上 装有价值3万多元的首饰 公交人员帮忙找回完璧归赵 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周丹 通讯员涂举学 赖昌林）市民邹女士旅行归来，乘坐公交时手提包遗忘公交车上，包内有价值3万多元的首饰，好在公交司机及时找到。前日，邹女士将包包领回。

昨日，市民邹女士介绍，26日下午2点多，她旅行归来，在武汉火车站乘坐118路公交车回家。由于拿的行李较多，她在春和路站下车时，不慎将手提包忘在了座位下方。等她回过神来，公交车早已开走了。

想到包里有金项链、戒指、手镯以及多张证件，邹女士着急不已，立刻上了下一辆118路公交车，并通过车厢内公示的线路电话，联系上了线长朱鸣威。

朱鸣威立即核查，最终联系上了上一辆118路公交车司机谢素洁，并成功找到了邹女士的手提包。





