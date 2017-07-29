图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”立交桥面有破损 透过可以见地面骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万热心市民半小时后找到失主公交人员帮忙找回完璧归赵图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
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 第7版 现场
·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”
·立交桥面有破损 透过可以见地面
·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
·热心市民半小时后找到失主
·公交人员帮忙找回完璧归赵
·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
楚天都市报电子版
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7 现场 2017.7.29 星期六
手提包落在公汽上 装有价值3万多元的首饰
公交人员帮忙找回完璧归赵
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周丹 通讯员涂举学 赖昌林）市民邹女士旅行归来，乘坐公交时手提包遗忘公交车上，包内有价值3万多元的首饰，好在公交司机及时找到。前日，邹女士将包包领回。
    昨日，市民邹女士介绍，26日下午2点多，她旅行归来，在武汉火车站乘坐118路公交车回家。由于拿的行李较多，她在春和路站下车时，不慎将手提包忘在了座位下方。等她回过神来，公交车早已开走了。
    想到包里有金项链、戒指、手镯以及多张证件，邹女士着急不已，立刻上了下一辆118路公交车，并通过车厢内公示的线路电话，联系上了线长朱鸣威。
    朱鸣威立即核查，最终联系上了上一辆118路公交车司机谢素洁，并成功找到了邹女士的手提包。


   