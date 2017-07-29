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第7版 现场
·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”
·立交桥面有破损 透过可以见地面
·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
·热心市民半小时后找到失主
·公交人员帮忙找回完璧归赵
·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
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图文：公交司机饮料瓶制成“降暑
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立交桥面有破损 透过可以见地面
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骑单车后忘关锁 显示欠费两千余
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热心市民半小时后找到失主
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公交人员帮忙找回完璧归赵
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图文：客人轿车停酒店门口 后备
7
现场
2017.7.29 星期六
手提包落在公汽上 装有价值3万多元的首饰
公交人员帮忙找回完璧归赵
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周丹 通讯员涂举学 赖昌林）市民邹女士旅行归来，乘坐公交时手提包遗忘公交车上，包内有价值3万多元的首饰，好在公交司机及时找到。前日，邹女士将包包领回。
昨日，市民邹女士介绍，26日下午2点多，她旅行归来，在武汉火车站乘坐118路公交车回家。由于拿的行李较多，她在春和路站下车时，不慎将手提包忘在了座位下方。等她回过神来，公交车早已开走了。
想到包里有金项链、戒指、手镯以及多张证件，邹女士着急不已，立刻上了下一辆118路公交车，并通过车厢内公示的线路电话，联系上了线长朱鸣威。
朱鸣威立即核查，最终联系上了上一辆118路公交车司机谢素洁，并成功找到了邹女士的手提包。