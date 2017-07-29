查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器” ·立交桥面有破损 透过可以见地面 ·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万 ·热心市民半小时后找到失主 ·公交人员帮忙找回完璧归赵 ·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：公交司机饮料瓶制成“降暑 · 立交桥面有破损 透过可以见地面 · 骑单车后忘关锁 显示欠费两千余 · 热心市民半小时后找到失主 · 公交人员帮忙找回完璧归赵 · 图文：客人轿车停酒店门口 后备 7 现场 2017.7.29 星期六 共享单车上捡钱包 内装现金约3万元 热心市民半小时后找到失主 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈红 实习生田芳 张永薇 通讯员杨广华 阎菁菁）准备扫码骑共享单车，在车篓里发现一个胀鼓鼓的钱包，通过致电共享单车平台，半小时后找到了失主。昨日，失主王先生前往热心市民刘中玮的工作单位——建行湖北省分行造价咨询中心对其表示感谢。

7月21日傍晚，建行员工刘中玮下班后，在建设大道宝丰路的单位楼下准备骑共享单车，去月子中心探望刚生完孩子的同事。扫码开锁后，她突然发现单车的车篓里有一个大钱包，打开一看，里面约有3万元现金和不少卡。

钱包里没有失主的联系方式，等候许久也没见有人前来找寻，怎么办？刘中玮想到给共享单车平台打电话，请其帮忙寻找失主。经过平台客服的联系，半小时后，失主王先生匆忙赶到现场。钱包失而复得，王先生当即从钱包里抽出一沓现金要酬谢，被刘中玮婉拒。





