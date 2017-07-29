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第7版 现场
·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”
·立交桥面有破损 透过可以见地面
·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
·热心市民半小时后找到失主
·公交人员帮忙找回完璧归赵
·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
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图文：公交司机饮料瓶制成“降暑
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立交桥面有破损 透过可以见地面
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骑单车后忘关锁 显示欠费两千余
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热心市民半小时后找到失主
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公交人员帮忙找回完璧归赵
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图文：客人轿车停酒店门口 后备
7
现场
2017.7.29 星期六
共享单车上捡钱包 内装现金约3万元
热心市民半小时后找到失主
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈红 实习生田芳 张永薇 通讯员杨广华 阎菁菁）准备扫码骑共享单车，在车篓里发现一个胀鼓鼓的钱包，通过致电共享单车平台，半小时后找到了失主。昨日，失主王先生前往热心市民刘中玮的工作单位——建行湖北省分行造价咨询中心对其表示感谢。
7月21日傍晚，建行员工刘中玮下班后，在建设大道宝丰路的单位楼下准备骑共享单车，去月子中心探望刚生完孩子的同事。扫码开锁后，她突然发现单车的车篓里有一个大钱包，打开一看，里面约有3万元现金和不少卡。
钱包里没有失主的联系方式，等候许久也没见有人前来找寻，怎么办？刘中玮想到给共享单车平台打电话，请其帮忙寻找失主。经过平台客服的联系，半小时后，失主王先生匆忙赶到现场。钱包失而复得，王先生当即从钱包里抽出一沓现金要酬谢，被刘中玮婉拒。