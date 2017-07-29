图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”立交桥面有破损 透过可以见地面骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万热心市民半小时后找到失主公交人员帮忙找回完璧归赵图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
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 第7版 现场
·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”
·立交桥面有破损 透过可以见地面
·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
·热心市民半小时后找到失主
·公交人员帮忙找回完璧归赵
·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
楚天都市报电子版
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7 现场 2017.7.29 星期六
共享单车上捡钱包 内装现金约3万元
热心市民半小时后找到失主
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈红 实习生田芳 张永薇 通讯员杨广华 阎菁菁）准备扫码骑共享单车，在车篓里发现一个胀鼓鼓的钱包，通过致电共享单车平台，半小时后找到了失主。昨日，失主王先生前往热心市民刘中玮的工作单位——建行湖北省分行造价咨询中心对其表示感谢。
    7月21日傍晚，建行员工刘中玮下班后，在建设大道宝丰路的单位楼下准备骑共享单车，去月子中心探望刚生完孩子的同事。扫码开锁后，她突然发现单车的车篓里有一个大钱包，打开一看，里面约有3万元现金和不少卡。
    钱包里没有失主的联系方式，等候许久也没见有人前来找寻，怎么办？刘中玮想到给共享单车平台打电话，请其帮忙寻找失主。经过平台客服的联系，半小时后，失主王先生匆忙赶到现场。钱包失而复得，王先生当即从钱包里抽出一沓现金要酬谢，被刘中玮婉拒。


   