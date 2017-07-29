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·立交桥面有破损 透过可以见地面
·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
·热心市民半小时后找到失主
·公交人员帮忙找回完璧归赵
·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
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图文：公交司机饮料瓶制成“降暑
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立交桥面有破损 透过可以见地面
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骑单车后忘关锁 显示欠费两千余
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热心市民半小时后找到失主
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公交人员帮忙找回完璧归赵
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图文：客人轿车停酒店门口 后备
7
现场
2017.7.29 星期六
骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
原是单车系统升级致显示错误 经处理已恢复正常
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达 萧颢 实习生朱丹丹）骑行共享单车后忘记关锁，账户上被扣了34元，客服称可免除欠款但要扣信用分。谁知，此后账户余额竟出现一个惊人的数字：欠费21474778元。昨日上午，在武昌秦园路上班的李先生被这数字吓到了。
李先生在秦园路一家房产中介上班，此前注册过摩拜单车，本月初去广西旅游时重新开始使用。24日上午，他从团结新村骑车到秦园路上班，可能忘了关锁，直到27日傍晚再次准备骑单车时，发现账户欠款34元。这时他才发现，上次使用时长达23个小时。
李先生随后拨通了客服电话，对方称出于人性化考虑，可以免除这次扣费，但要扣除李先生15分的信用分。10多分钟后，李先生查看自己账户，发现信用分确实扣了，但账户余额显示欠费2147万多元。他再次致电客服，对方让他不要着急，表示会解决此事。
楚天都市报记者看到，李先生的账户数字最终停留在欠费21474778元。李先生说，他昨晚将界面截图发朋友圈后，很多人都以为他是PS恶搞的。
记者随后联系上摩拜单车相关负责人，对方称系统不定期更新升级，可能有时显示错误，极个别用户会遇到类似问题后，可以拨打客服电话，或在APP上报故障，或者通过摩拜单车微博微信反馈问题，客服人员收到反馈后即刻会按照实际余额修复，用户无需担心。经处理，李先生的账户于昨日上午11点多已恢复正常。