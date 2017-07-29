图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”立交桥面有破损 透过可以见地面骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万热心市民半小时后找到失主公交人员帮忙找回完璧归赵图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
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 第7版 现场
·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”
·立交桥面有破损 透过可以见地面
·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
·热心市民半小时后找到失主
·公交人员帮忙找回完璧归赵
·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
楚天都市报电子版
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7 现场 2017.7.29 星期六
骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
原是单车系统升级致显示错误 经处理已恢复正常
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达 萧颢 实习生朱丹丹）骑行共享单车后忘记关锁，账户上被扣了34元，客服称可免除欠款但要扣信用分。谁知，此后账户余额竟出现一个惊人的数字：欠费21474778元。昨日上午，在武昌秦园路上班的李先生被这数字吓到了。
    李先生在秦园路一家房产中介上班，此前注册过摩拜单车，本月初去广西旅游时重新开始使用。24日上午，他从团结新村骑车到秦园路上班，可能忘了关锁，直到27日傍晚再次准备骑单车时，发现账户欠款34元。这时他才发现，上次使用时长达23个小时。
    李先生随后拨通了客服电话，对方称出于人性化考虑，可以免除这次扣费，但要扣除李先生15分的信用分。10多分钟后，李先生查看自己账户，发现信用分确实扣了，但账户余额显示欠费2147万多元。他再次致电客服，对方让他不要着急，表示会解决此事。
    楚天都市报记者看到，李先生的账户数字最终停留在欠费21474778元。李先生说，他昨晚将界面截图发朋友圈后，很多人都以为他是PS恶搞的。
    记者随后联系上摩拜单车相关负责人，对方称系统不定期更新升级，可能有时显示错误，极个别用户会遇到类似问题后，可以拨打客服电话，或在APP上报故障，或者通过摩拜单车微博微信反馈问题，客服人员收到反馈后即刻会按照实际余额修复，用户无需担心。经处理，李先生的账户于昨日上午11点多已恢复正常。


   