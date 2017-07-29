查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器” ·立交桥面有破损 透过可以见地面 ·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万 ·热心市民半小时后找到失主 ·公交人员帮忙找回完璧归赵 ·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：公交司机饮料瓶制成“降暑 · 立交桥面有破损 透过可以见地面 · 骑单车后忘关锁 显示欠费两千余 · 热心市民半小时后找到失主 · 公交人员帮忙找回完璧归赵 · 图文：客人轿车停酒店门口 后备 7 现场 2017.7.29 星期六 骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万 原是单车系统升级致显示错误 经处理已恢复正常 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达 萧颢 实习生朱丹丹）骑行共享单车后忘记关锁，账户上被扣了34元，客服称可免除欠款但要扣信用分。谁知，此后账户余额竟出现一个惊人的数字：欠费21474778元。昨日上午，在武昌秦园路上班的李先生被这数字吓到了。

李先生在秦园路一家房产中介上班，此前注册过摩拜单车，本月初去广西旅游时重新开始使用。24日上午，他从团结新村骑车到秦园路上班，可能忘了关锁，直到27日傍晚再次准备骑单车时，发现账户欠款34元。这时他才发现，上次使用时长达23个小时。

李先生随后拨通了客服电话，对方称出于人性化考虑，可以免除这次扣费，但要扣除李先生15分的信用分。10多分钟后，李先生查看自己账户，发现信用分确实扣了，但账户余额显示欠费2147万多元。他再次致电客服，对方让他不要着急，表示会解决此事。

楚天都市报记者看到，李先生的账户数字最终停留在欠费21474778元。李先生说，他昨晚将界面截图发朋友圈后，很多人都以为他是PS恶搞的。

记者随后联系上摩拜单车相关负责人，对方称系统不定期更新升级，可能有时显示错误，极个别用户会遇到类似问题后，可以拨打客服电话，或在APP上报故障，或者通过摩拜单车微博微信反馈问题，客服人员收到反馈后即刻会按照实际余额修复，用户无需担心。经处理，李先生的账户于昨日上午11点多已恢复正常。





