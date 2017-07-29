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·立交桥面有破损 透过可以见地面
·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
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·公交人员帮忙找回完璧归赵
·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
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图文：公交司机饮料瓶制成“降暑
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立交桥面有破损 透过可以见地面
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骑单车后忘关锁 显示欠费两千余
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热心市民半小时后找到失主
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公交人员帮忙找回完璧归赵
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图文：客人轿车停酒店门口 后备
7
现场
2017.7.29 星期六
立交桥面有破损 透过可以见地面
桥梁管理方表示尽快维修
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余渊）昨日，市民何先生反映，在东西湖区马池立交桥桥面上，有一破损处可看见地面，过往车辆不得不绕道行走。
何先生每天上班都要路过马池立交桥，4天前他发现了这处破损的桥面。“当时损坏的面积还不大。”何先生说，一开始他也未在意，但随后短短几天，这处破损的桥面，就从原来的脸盆大小，变成了现在的一平方米左右，他担心如果放任不管，破损处会越来越大。
昨日上午11时许，楚天都市报记者在现场看到，马池立交桥上划有一条非机动车道，何先生所说的破损处约有一平方米大，大部分都在非机动车道内，且部分破损处已经可以看到下方的地面。记者在桥上观察，过往市民为了避开，不得不从机动车道绕行。
记者联系上该桥梁管理责任人，对方表示将尽快进行维修。