查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器” ·立交桥面有破损 透过可以见地面 ·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万 ·热心市民半小时后找到失主 ·公交人员帮忙找回完璧归赵 ·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：公交司机饮料瓶制成“降暑 · 立交桥面有破损 透过可以见地面 · 骑单车后忘关锁 显示欠费两千余 · 热心市民半小时后找到失主 · 公交人员帮忙找回完璧归赵 · 图文：客人轿车停酒店门口 后备 7 现场 2017.7.29 星期六 立交桥面有破损 透过可以见地面 桥梁管理方表示尽快维修 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余渊）昨日，市民何先生反映，在东西湖区马池立交桥桥面上，有一破损处可看见地面，过往车辆不得不绕道行走。

何先生每天上班都要路过马池立交桥，4天前他发现了这处破损的桥面。“当时损坏的面积还不大。”何先生说，一开始他也未在意，但随后短短几天，这处破损的桥面，就从原来的脸盆大小，变成了现在的一平方米左右，他担心如果放任不管，破损处会越来越大。

昨日上午11时许，楚天都市报记者在现场看到，马池立交桥上划有一条非机动车道，何先生所说的破损处约有一平方米大，大部分都在非机动车道内，且部分破损处已经可以看到下方的地面。记者在桥上观察，过往市民为了避开，不得不从机动车道绕行。

记者联系上该桥梁管理责任人，对方表示将尽快进行维修。





