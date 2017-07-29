图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”立交桥面有破损 透过可以见地面骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万热心市民半小时后找到失主公交人员帮忙找回完璧归赵图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
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 第7版 现场
·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”
·立交桥面有破损 透过可以见地面
·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
·热心市民半小时后找到失主
·公交人员帮忙找回完璧归赵
·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
楚天都市报电子版
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7 现场 2017.7.29 星期六
立交桥面有破损 透过可以见地面
桥梁管理方表示尽快维修
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余渊）昨日，市民何先生反映，在东西湖区马池立交桥桥面上，有一破损处可看见地面，过往车辆不得不绕道行走。
    何先生每天上班都要路过马池立交桥，4天前他发现了这处破损的桥面。“当时损坏的面积还不大。”何先生说，一开始他也未在意，但随后短短几天，这处破损的桥面，就从原来的脸盆大小，变成了现在的一平方米左右，他担心如果放任不管，破损处会越来越大。
    昨日上午11时许，楚天都市报记者在现场看到，马池立交桥上划有一条非机动车道，何先生所说的破损处约有一平方米大，大部分都在非机动车道内，且部分破损处已经可以看到下方的地面。记者在桥上观察，过往市民为了避开，不得不从机动车道绕行。
    记者联系上该桥梁管理责任人，对方表示将尽快进行维修。


   