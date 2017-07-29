图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”立交桥面有破损 透过可以见地面骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万热心市民半小时后找到失主公交人员帮忙找回完璧归赵图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
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 第7版 现场
·图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”
·立交桥面有破损 透过可以见地面
·骑单车后忘关锁 显示欠费两千余万
·热心市民半小时后找到失主
·公交人员帮忙找回完璧归赵
·图文：客人轿车停酒店门口 后备箱莫名被砍三刀
楚天都市报电子版
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7 现场 2017.7.29 星期六
图文：公交司机饮料瓶制成“降暑神器”
坐上稍有点硌人 但是凉快多了
    楚天都市报讯 图为：高师傅自制的“降暑神器”

    楚天都市报讯（记者满达 实习生朱丹丹）公交车驾驶室内酷热难当，尤其是座椅经常热得发烫，司机脑洞大开，用装满水的饮料瓶制作了一款“降暑神器”，垫在座位上隔热。前日，记者在江夏纸坊兴新街的905路公交始发站，找到了这位机智的公交司机高师傅。
    市民熊女士介绍，本周三下午4时许，她从江夏金樱街站乘905路公交车前往广埠屯。上车后，熊女士就站在驾驶室后方位置，阳光从窗外照射进来，酷热难当。她看见公交司机屁股底下，垫着一排饮料瓶，里面还装着水。
    “这莫非是用来降暑的？”熊女士说，这几天武汉实在太热了，公交司机垫着这些饮料瓶开车，真是相当机智。
    前日下午，楚天都市报记者来到纸坊兴新街的905路始发站，刚好碰到了这位司机高师傅。在他所驾驶的车上，记者见到了传说中的“降暑神器”：这是用6个方形饮料瓶捆绑粘贴而成。
    高师傅说，这些天实在是太热了，阳光从前车窗直射到黑色座椅上，坐上去屁股烫得发疼，他用塑料瓶装上凉水，先浸泡在水中，等到发车时就捞出来，垫在座椅上。“虽说稍微有点硌人，但是凉快多了。”高师傅说。


 