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楚天都市报讯（记者满达 实习生朱丹丹）公交车驾驶室内酷热难当，尤其是座椅经常热得发烫，司机脑洞大开，用装满水的饮料瓶制作了一款“降暑神器”，垫在座位上隔热。前日，记者在江夏纸坊兴新街的905路公交始发站，找到了这位机智的公交司机高师傅。

市民熊女士介绍，本周三下午4时许，她从江夏金樱街站乘905路公交车前往广埠屯。上车后，熊女士就站在驾驶室后方位置，阳光从窗外照射进来，酷热难当。她看见公交司机屁股底下，垫着一排饮料瓶，里面还装着水。

“这莫非是用来降暑的？”熊女士说，这几天武汉实在太热了，公交司机垫着这些饮料瓶开车，真是相当机智。

前日下午，楚天都市报记者来到纸坊兴新街的905路始发站，刚好碰到了这位司机高师傅。在他所驾驶的车上，记者见到了传说中的“降暑神器”：这是用6个方形饮料瓶捆绑粘贴而成。

高师傅说，这些天实在是太热了，阳光从前车窗直射到黑色座椅上，坐上去屁股烫得发疼，他用塑料瓶装上凉水，先浸泡在水中，等到发车时就捞出来，垫在座椅上。“虽说稍微有点硌人，但是凉快多了。”高师傅说。





