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楚天都市报记者汪亮亮 实习生冯仪 摄影：楚天都市报记者魏铼



这里是很多刚拿到驾照的新手，买练手车的地方；这里是很多刚创业的小老板，买豪车“撑门面”的地方；这里是很多想换车的家庭，卖出自己爱车的地方……这里便是汉西二手车市场。

一年卖10万辆二手车，占武汉二手车总交易量的70%，综合排名全国第三……说起汉西二手车市场的繁荣，一连串数字都说不完，然而它即将成为过去式。昨日，记者获悉，根据《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》要求，汉西二手车市场将逐步关停。



赶集赶出的二手车市场



昨日上午，牛永志坐在自家位于汉西二手车市场对面的二手车精品店里，淡定地喝着茶。

作为汉西二手车市场最早的一批商户，他是市场的灵魂人物之一，如今却早已从市场抽身，在武汉市多地开了几千平方米的城市展厅，专卖中高档二手车。但他还是喜欢坐在离市场最近的店里，“心从未离开，听说市场要关停，真心有点舍不得，花了快20年的心血，才有了汉西二手车市场的今天。”

牛永志最初做二手车摩托车生意，1998年，生意不太好，他听说在唐家墩有个停车场，是二手汽车的集市，只在周末两天开市，于是他决定去赶赶集。

只见，人们都是开着自家的车来，交5元停车费，想卖了旧车去换新车。牛永志看到了商机，“我要是在这个停车场附近租个门面，做二手汽车生意，不就天天开市了嘛，大家不用等周末了。”

然而集市附近并无店面，他不甘心，到处寻觅，发现汉西有一排临街门面空着，店外空间也大，可以停车。当业主听说他要租来卖二手车时，流露出怀疑的眼神。

“你信不信，6个月后，我会让这里其他空门面租完。”牛永志拍着胸脯说。最终，他以800元每月的租金，租下300平方米的店面。

此后，每个周末，他照旧去赶集。每到傍晚5时，他就一口气将早已看中的车全买下，摆在租来的店面前卖。“汉西乱停乱放估计是从我开始的，但那时没人管啊。”说起这段草莽的发家史，牛永志笑了。

每周收来的车，根本不够卖。牛永志就不停邀约以前一起卖摩托车的班子，来入伙。很快，他兑现了承诺，沿街的店面被租一空，汉西二手车市场慢慢形成。



卖台二手富康曾可赚2万多



省二手车协会常务副秘书长郑鹏称，汉西二手车市场的老商户，大多分为两个流派，一派就是以牛永志为代表的“摩托车派”；另一派就是以梅传庆为代表的“修理厂派”。

作为市场里的超级大户，梅传庆在上世纪90年代是开修理厂的。那时，不少人到厂里来修车，后来车不想要了，就放在厂里，让梅传庆帮忙找买家。“我相当于代售，从中赚一点差价。”梅传庆说。

一点是多少？梅传庆透露，1998年卖一辆二手富康就赚2-3万元，“主要靠信息不对称，开修理厂让我掌握大批车源，虽然利润大，但毕竟信息不通畅，卖得少。”

当时，他的修理厂一个月才赚2万多元，卖一台车赶上辛苦一个月了。2万元在1998年是什么概念？普通人一个月工资才几百元，汽油是每升1.7元，即便到了2000年，常青花园一套100多平方米的房子才10多万元。

梅传庆看到了暴利，他决定投身二手车行业，但再像以前那样代卖不行了，他学着像“摩托车派”那样，花钱收车在汉西市场租店面来卖。那一年，他卖车就赚了近20万元。

但他依然觉得赚少了，因为当时买得起二手车的人太少。那个年代一辆富康新车要16万多元，即便是二手车也要7万元，还不能贷款，一般市民买不起。而且武汉人好面子，看不上二手车，所以到市场来买车的人中，周边地市占了七成，还有很多是在武汉做生意的外地人，以浙商居多。



行业火爆车商日子却不好过



尽管是暴利，但在二手车行业里却没有一夜暴富的故事。“二手车行业没有统一标准，一车一价，没法开连锁，扩大规模也难，只能一辆车一辆车积累。据我所知，市场里身家超过2000万元的老板都不多。”梅传庆说。

从1998年到2012年之间，汉西二手车市场发展并不快，2012年后才开始爆发式增长。梅传庆归功于汽车金融。“在此之前，买二手车的多为有钱人，因为要全款，不能贷款。”他说。有了汽车金融，二手车也能分期了，让二手车消费群体迅速扩大。同时，汽车金融还能帮车商融资，让他们有更多资金去收车。

车商赚了钱，拿去收车，车收来没地方停，只得再多租车位停车。2012年起，汉西二手车市场规模像吹气球一样扩大。然而车商们却笑不起来，因为很多人突然发现，这一行没以前那么赚钱了，有的甚至开始亏钱。

反应最直接的是租金高企。2012年，梅传庆所在的精品区，一个车位一年需5000元左右；到如今一个车位一年要1.6万元，翻了3倍多。一位难求，记者深有体会，采访车进入市场后，转了几圈都没找到车位停。

梅传庆算了笔账，10个车位需要16万元，请两个员工，工资开支一年得10万元，还得准备150万元收车，利息一年要15万元，一年成本要41万元，远超卖车所得的利润，“车商的日子也不好过。”

他表示，卖一辆10万元的车，如今能赚5000元就不错了，“卖一台富康赚2万多的时代一去不复返啦。”

除了互联网的兴起，打破了信息不对称外，从业人员激增，也是利润大减的原因。据统计，去年我国二手车交易量上涨了20%多，但从业人员达到34万人，相当于每个人才交易2.5辆车。“这行没什么门槛，饼子一下摊薄了。”梅传庆说。



分析

武汉二手车市场该何去何从



就在记者采访时，市场管理方上门来发腾退通知。梅传庆想都没想，爽快签了字。据市场方介绍，商户的租金交到什么时候，就经营到什么时候。最早的一批29家，在8月底就要关停；最晚的几家大户，在今年12月底也要离场。“市场要关停了，心里肯定不舍得，但从长远来看是好事。”梅传庆说。

核心地带占地5万平方米，外延达到20万平方米，全国像汉西这样一家独大的市场已经很少了。梅传庆称，市场是个大熔炉，把所有商户都磨成了一个样子，踏进每家店，都差不多。记者发现，牛永志店里和梅传庆店里的茶具竟然都一模一样。

由于商户过于依赖市场的吸引力，缺乏业态创新，反而制约了行业的发展。更有甚者因为利润降低，不少小商贩开始弄虚作假，卖事故车、泡水车，扯皮纠纷时有发生，给汉西二手车市场带来不好的影响。

据市场管理方介绍，和市场直接签约的商户有186家，但很多商户底下还有一些小商户，总共约有400多家。

鱼龙混杂，让有心做大做精的车商头疼不已。牛永志就是在这种背景下，离开市场自立招牌开城市展厅去了。梅传庆也在外面开了几家，但始终顾忌市场，因为这里吸住了大部分客户资源。“真正打散以后，行业才会更有发展。”他说。

采访中，梅传庆的电话不断，武汉其他二手车市场闻风都来挖大商户，有几家甚至直接找上了门。

郑鹏介绍，目前汉口北、升官渡、绅宝、巴博士、黄金口、欧亚达、人民国际汽车城都在争夺汉西市场的商户。

未来武汉二手车市场究竟该往何处去？牛永志称，以后的二手车市场一定是细分的，不会再像汉西那样“大锅烩”，“比如你想买10万以下的车，可以去哪里；想买30万的车，去哪里车子多。”

梅传庆认为，未来的业态会轻资产化，不像现在砸钱收车租场地，互联网+实体店是未来的方向，着重于服务会让业态升级。





