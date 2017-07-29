查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 热天热事 ·武汉消防开展大型商业综合体灭火救援实战演练 ·台风和冷空气总算要盼来了 ·图文：老旧社区二次供水成焦点 ·工业让电于民 力保民生用电 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 武汉消防开展大型商业综合体灭火 · 台风和冷空气总算要盼来了 · 图文：老旧社区二次供水成焦点 · 工业让电于民 力保民生用电 4 热天热事 2017.7.29 星期六 我省启动有序用电三级方案 工业让电于民 力保民生用电 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊通 讯员邹平）持续高温之下，因为用电负荷过大、供电设备过载而造成的部分小区停电的情况将有望缓解。昨日，记者从省电力公司获悉，省能源局昨起在全省范围内启动有序用电三级方案，工业让电于民，优先确保居民用电需求，并按照“先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸”的顺序，组织工业企业错峰、避峰，重点限制淘汰类、限制类等高耗能企业用电。

自7月16日开始的持续高温，使湖北电网最大用电负荷持续走高，全省用电负荷已八次创历史新高、电量四次创历史新高。7月27日21时05分，湖北主网最大用电负荷较去年的历史纪录增长8%以上。

按照省供电公司的预计，7月末至8月底全省整体来水偏少一成左右，水电出力将下降；同时省内火电机组持续高负荷运行，部分机组因设备缺陷无法满出力运行，且有机组非计划停运的事件发生。

目前全省电力缺额在5%左右。为确保电网安全运行，我省按要求启动有序用电三级方案，工业让电于民，力保民生用电，同时将有序用电对老百姓生活的影响降到最低。





