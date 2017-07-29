武汉消防开展大型商业综合体灭火救援实战演练台风和冷空气总算要盼来了图文：老旧社区二次供水成焦点工业让电于民 力保民生用电
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 第4版 热天热事
·武汉消防开展大型商业综合体灭火救援实战演练
·台风和冷空气总算要盼来了
·图文：老旧社区二次供水成焦点
·工业让电于民 力保民生用电
楚天都市报电子版
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4 热天热事 2017.7.29 星期六
我省启动有序用电三级方案
工业让电于民 力保民生用电
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊通 讯员邹平）持续高温之下，因为用电负荷过大、供电设备过载而造成的部分小区停电的情况将有望缓解。昨日，记者从省电力公司获悉，省能源局昨起在全省范围内启动有序用电三级方案，工业让电于民，优先确保居民用电需求，并按照“先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸”的顺序，组织工业企业错峰、避峰，重点限制淘汰类、限制类等高耗能企业用电。
    自7月16日开始的持续高温，使湖北电网最大用电负荷持续走高，全省用电负荷已八次创历史新高、电量四次创历史新高。7月27日21时05分，湖北主网最大用电负荷较去年的历史纪录增长8%以上。
    按照省供电公司的预计，7月末至8月底全省整体来水偏少一成左右，水电出力将下降；同时省内火电机组持续高负荷运行，部分机组因设备缺陷无法满出力运行，且有机组非计划停运的事件发生。
    目前全省电力缺额在5%左右。为确保电网安全运行，我省按要求启动有序用电三级方案，工业让电于民，力保民生用电，同时将有序用电对老百姓生活的影响降到最低。


   