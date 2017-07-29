查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 热天热事 ·武汉消防开展大型商业综合体灭火救援实战演练 ·台风和冷空气总算要盼来了 ·图文：老旧社区二次供水成焦点 ·工业让电于民 力保民生用电 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 武汉消防开展大型商业综合体灭火 · 台风和冷空气总算要盼来了 · 图文：老旧社区二次供水成焦点 · 工业让电于民 力保民生用电 4 热天热事 2017.7.29 星期六 “夏日清凉热线”举行水务专场 读者来电100%当天获回复 图文：老旧社区二次供水成焦点 楚天都市报讯 图为：武汉市水务集团副总经理关凯（中）率队接听热线



楚天都市报记者潘锡珩 实习生余睿 通讯员谢铭辉 摄影：楚天都市报记者萧灏



昨日上午，武汉市水务集团副总经理关凯做客本报“夏日清凉热线”，共接听了十多位读者的电话。

每接一个电话，关凯都对读者反映的情况进行详细记录，并当即要求随行的职能部门负责人立即联系所在辖区供水部门派人解决。截至记者发稿，打进热线的读者已经100%收到水务集团的回访电话。除个别读者与工作人员约在其他时间外，水务集团工作人员均已上门查看具体情况，并提出解决方案。



水箱废弃苦了高层居民



家住汉阳长航新村176号8楼的祝先生打进热线，反映自家水压太小，尤其是到了夏天，痛快洗个澡都成了大难题。

水务集团工作人员当即派人到现场进行了查看。经压力测试发现，该栋楼一楼水压为0.20MPa，达到供水企业对外服务承诺的0.14MPa以上标准。根据压力测试判断，这栋楼的管网密封性完好，无明暗漏水。因此判断高层用户出现用水困难的原因应该是二次供水设施缺损。果然，经查看，楼顶原先设置的水箱现已被弃用。

针对此情况，水务集团一方面对长航新村小区及所属社区下达了整改告知函与工作联系函，并告知用户自行出资和政府出资恢复水箱的流程；另一方面，联系汉阳区政府及区水务局积极推进将该处纳入老旧城区二次供水设施改造范围。

汉阳区水务局反馈，长航新村小区的供水改造工程已通过审批，预计将在今年8月进行招标，9月进场施工。



楼顶盖违建致水箱难安身



家住江岸区为群二村18号的梅爹爹打进热线反映，他所住的这栋楼房1-3层有水，3楼以上用水很困难，“经常只能凌晨四五点起来洗澡。”

武汉市水务集团的工作人员上门查看后表示，这里原先是5层的楼房，楼顶有水箱进行二次供水。后来，有居民私自将水箱拆除，并在这里加盖了一层违建。如果数吨重的水箱安放在违法建筑上，将存在巨大安全隐患，所以想彻底解决二次供水问题，必须先解决违建问题。

工作人员还是对梅爹爹所在楼栋的总水表进行了拆卸冲洗，更换了部分锈蚀、漏水的老旧管道，尽可能畅通管道。

武汉市水务部门介绍，平日里也遇到不少类似的问题，经过上门核查发现，大部分都是因为二次供水设施缺失、故障、年久失修、管理不明晰等原因造成，在老旧小区问题较突出。2015年，江城已出台《武汉市城市居民住宅二次供水管理办法》，市民遇到这类问题，可依《办法》分类寻求解决。

武汉市水务集团呼吁，小区物业管理单位及业主，要加强小区二次供水设施的维护、管理，确保水箱、转压泵站等供水设施能够正常运行。



新城区供水由所在区负责



打进热线的市民中，还有多位是反映新城区存在的用水难题。家住黄陂区李集镇方安街的陈女士说，这里自来水水压常年都很小，到了夏天用水尤其难。家住盘龙城开发区下集村的王婆婆反映，她家房子地势较高，从7月中旬开始自来水就很难供上。

记者从武汉市水务局供水处了解到，根据武汉市城市供水用水条例，六个新城区自行负责辖区内的自来水供水工作。

记者联系了黄陂区水务局饮水办，工作人员表示，李集镇面临的问题是“有水无压”，将通过建设加压泵解决这一问题，目前改造方案已经通过审查，预计9月有望开工。

盘龙城片区的用水难题，是由于附近城市建设造成部分供水管道被改变或堵塞。水务部门正在督促供水方凯迪公司与村里协商，尽快拿出改建供水管道的方案，争取早日施工，彻底解决供水难题。





