查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 热天热事 ·武汉消防开展大型商业综合体灭火救援实战演练 ·台风和冷空气总算要盼来了 ·图文：老旧社区二次供水成焦点 ·工业让电于民 力保民生用电 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 武汉消防开展大型商业综合体灭火 · 台风和冷空气总算要盼来了 · 图文：老旧社区二次供水成焦点 · 工业让电于民 力保民生用电 4 热天热事 2017.7.29 星期六 台风和冷空气总算要盼来了 双休日逐步“降火”8月上旬全省高温35℃ 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希 实习生郑宇欣）波峰过后一般都会回落。经历了前日66年来最热天，武汉昨日午后天色阴沉，响起几声闷雷，部分区域还下了一点“太阳雨”。好消息是，盼了多时的台风即将送来清凉。

“下雨啦！起风啦！”昨天午后，武昌不少市民欣喜地发出朋友圈。新洲的陶先生则称，虽没下雨，但下午气温下降不少，明显感觉凉快了。

记者查阅监测数据显示，下午3时以后，位于武汉东西湖、江夏、黄陂、新洲和蔡甸的5个国家气象基本站，气温都在32-33℃之间，比前日同一时段低了8-9℃。

全省来看，下午3时，我省北部和咸宁地区降温明显，高温降至28-33℃，十堰更退至27-28℃，其他地区37-39℃，40℃的范围缩至鄂东局部。

中央气象台发布消息称，今年第9号台风“纳沙”已于昨日下午5时由强热带风暴级加强为台风级，将于周六下午（29日）在台湾南部一带沿海登陆，周日白天（30日）在福建中南部一带沿海再次登陆。登陆后，“纳沙”将转向偏北方向移动，强度逐渐减弱。

受台风和冷空气影响，副热带高压减弱东退，周日（30日）起我国中东部开始退烧。31日至8月上旬，我省高温天气自西向东有所缓和，大部地区最高气温为35℃左右，全省阵雨天气将增多。

双休鄂西降温明显，鄂东的朋友还要再坚持一下：周六鄂西和江汉平原多云有阵雨，其他地区局部阵雨，高温鄂东36-39℃，鄂西北最凉快29-32℃，其他地区33-35℃；周日鄂西鄂东南多云有阵雨，其他地区局部阵雨。台风还将给我省带来5级阵风。

具体到武汉，周六周日晴天到多云，局部阵雨，气温分别为30-39℃，29-38℃。





