武汉消防开展大型商业综合体灭火救援实战演练台风和冷空气总算要盼来了图文：老旧社区二次供水成焦点工业让电于民 力保民生用电
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 第4版 热天热事
·武汉消防开展大型商业综合体灭火救援实战演练
·台风和冷空气总算要盼来了
·图文：老旧社区二次供水成焦点
·工业让电于民 力保民生用电
楚天都市报电子版
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4 热天热事 2017.7.29 星期六
台风和冷空气总算要盼来了
双休日逐步“降火”8月上旬全省高温35℃
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希 实习生郑宇欣）波峰过后一般都会回落。经历了前日66年来最热天，武汉昨日午后天色阴沉，响起几声闷雷，部分区域还下了一点“太阳雨”。好消息是，盼了多时的台风即将送来清凉。
    “下雨啦！起风啦！”昨天午后，武昌不少市民欣喜地发出朋友圈。新洲的陶先生则称，虽没下雨，但下午气温下降不少，明显感觉凉快了。
    记者查阅监测数据显示，下午3时以后，位于武汉东西湖、江夏、黄陂、新洲和蔡甸的5个国家气象基本站，气温都在32-33℃之间，比前日同一时段低了8-9℃。
    全省来看，下午3时，我省北部和咸宁地区降温明显，高温降至28-33℃，十堰更退至27-28℃，其他地区37-39℃，40℃的范围缩至鄂东局部。
    中央气象台发布消息称，今年第9号台风“纳沙”已于昨日下午5时由强热带风暴级加强为台风级，将于周六下午（29日）在台湾南部一带沿海登陆，周日白天（30日）在福建中南部一带沿海再次登陆。登陆后，“纳沙”将转向偏北方向移动，强度逐渐减弱。
    受台风和冷空气影响，副热带高压减弱东退，周日（30日）起我国中东部开始退烧。31日至8月上旬，我省高温天气自西向东有所缓和，大部地区最高气温为35℃左右，全省阵雨天气将增多。
    双休鄂西降温明显，鄂东的朋友还要再坚持一下：周六鄂西和江汉平原多云有阵雨，其他地区局部阵雨，高温鄂东36-39℃，鄂西北最凉快29-32℃，其他地区33-35℃；周日鄂西鄂东南多云有阵雨，其他地区局部阵雨。台风还将给我省带来5级阵风。
    具体到武汉，周六周日晴天到多云，局部阵雨，气温分别为30-39℃，29-38℃。


   