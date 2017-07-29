查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 热天热事 ·武汉消防开展大型商业综合体灭火救援实战演练 ·台风和冷空气总算要盼来了 ·图文：老旧社区二次供水成焦点 ·工业让电于民 力保民生用电 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 武汉消防开展大型商业综合体灭火 · 台风和冷空气总算要盼来了 · 图文：老旧社区二次供水成焦点 · 工业让电于民 力保民生用电 4 热天热事 2017.7.29 星期六 武汉消防开展大型商业综合体灭火救援实战演练 楚天都市报讯 7月28日上午，武汉市公安消防支队在硚口区荟聚购物中心开展实战演练。演练共调集红星美凯龙小型消防站及古田、特一、长丰等23个中队、1个战勤保障大队、社会应急联动力量共50余台车辆、300余名人员。武汉市公安局、市应急办、市公安消防支队以及硚口区应急办、区公安分局相关领导到场。

宜家荟聚购物中心位于硚口区张毕湖路2号，建筑共分5层，商场内部人流量大，为武汉市公安消防支队重点列管单位。

演练假设“上午7时30分荟聚购物中心4楼起火，火势迅速蔓延，有员工被困”。火灾发生后，商场第一时间调集单位微型消防站到场处置，并向武汉市119指挥中心报警。指挥中心接警后，立即下达作战指令，各参演单位迅速赶赴现场。

辖区红星美凯龙小型消防站到场后，立刻占据消防控制室，启动消防泵向室内管网加压，及时将火情反馈给指挥中心，人员疏散、内攻堵截等同步有序开展。

武汉市消防支队、大队全勤指挥部及增援力量迅速到场，现场指挥部根据火势明确处置措施：攻坚组深入火场内部，利用室内消火栓出枪灭火；1架无人机在空中全面侦查火情，3部大型侦察机携带救援绳索、软梯等装备升空投放，协助特勤官兵建立多条绳索救生通道；攻坚组利用大绳斜下、缓降器等形式营救被困人员，云梯车协助转移被困人员；供水车持续向前方供水；高喷车控制火势蔓延扩大；战勤保障组为现场提供空气呼吸器、救生等装备保障。经过近半小时战斗，大火被成功扑灭，被困人员全部成功获救。

武汉市公安消防支队支队长宋树欣指出，此次演练是检验消防部队应对大型商业综合体火灾应急救援体系能力水平的良好机会，也是展示武汉市应急救援力量在应对各种急难险重任务面前坚定信念和必胜信心的难得机遇。

武汉市公安局副局长夏俊充分肯定此次演练成效，要求消防部门继续以高昂的战斗意志、紧张的战斗作风、扎实牢固的基层基础工作和争创全国一流的必胜信心，构建坚实的城市公共安全火灾防控体系，全力确保全市火灾形势的平稳。

文 陶鹏 葛鸿鹄





