查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：6号线二期和16号线启动建设 ·武汉市上半年反腐查处1167人 ·租金普遍比市场价低三成左右 ·随州千余儿童无法接受义务教育 ·武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：6号线二期和16号线启动 · 武汉市上半年反腐查处1167人 · 租金普遍比市场价低三成左右 · 随州千余儿童无法接受义务教育 · 武汉城市桥梁下面空间仅限公益用 2 要闻 2017.7.29 星期六 武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 实习生牟鲁豫 通讯员金辉 崔菲菲）城市桥梁下面的土地，不再是唐僧肉了，将于8月1日施行的《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》，对此进行了明确规定：仅限于公益用途，不得收费。

该条例明确规定，对于新建、改建、扩建的桥梁和隧道，要安装智能安全监控系统，武汉市城管则建立市级监控平台，对产权和管理单位进行监管。城市桥梁、隧道封闭和半封闭隔音设施应当采用不燃或者难燃材料，并设置相应消防设施。为确保桥梁安全，桥下面积的用途，仅限于停放公共自行车等公益用途。

据记者了解，武汉市现有桥梁隧道661座（条），不少桥下有的经营餐馆、茶吧，有的则用来经营收费性停车场。武汉城管委相关负责人表示，进行清理整顿后，一律只能用于公益性的项目，且不能收费。

条例对违反规定的行为明确了其法律责任。对车辆违反限高、限重规定通行城市桥梁、隧道的，由城管部门按照严重程度进行责令驶离或卸载通行，及处一万元以上二万元以下罚款等处理；对擅自从事可能影响城市桥隧安全的敷设管线、挖掘、钻孔、爆破、桩基施工、地基加固，打井、采石、取土、堆土等作业，情节严重的，处一万元以上五万元以下罚款等。





