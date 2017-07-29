图文：6号线二期和16号线启动建设武汉市上半年反腐查处1167人租金普遍比市场价低三成左右随州千余儿童无法接受义务教育武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费
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 第2版 要闻
·图文：6号线二期和16号线启动建设
·武汉市上半年反腐查处1167人
·租金普遍比市场价低三成左右
·随州千余儿童无法接受义务教育
·武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费
楚天都市报电子版
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2 要闻 2017.7.29 星期六
武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 实习生牟鲁豫 通讯员金辉 崔菲菲）城市桥梁下面的土地，不再是唐僧肉了，将于8月1日施行的《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》，对此进行了明确规定：仅限于公益用途，不得收费。
    该条例明确规定，对于新建、改建、扩建的桥梁和隧道，要安装智能安全监控系统，武汉市城管则建立市级监控平台，对产权和管理单位进行监管。城市桥梁、隧道封闭和半封闭隔音设施应当采用不燃或者难燃材料，并设置相应消防设施。为确保桥梁安全，桥下面积的用途，仅限于停放公共自行车等公益用途。
    据记者了解，武汉市现有桥梁隧道661座（条），不少桥下有的经营餐馆、茶吧，有的则用来经营收费性停车场。武汉城管委相关负责人表示，进行清理整顿后，一律只能用于公益性的项目，且不能收费。
    条例对违反规定的行为明确了其法律责任。对车辆违反限高、限重规定通行城市桥梁、隧道的，由城管部门按照严重程度进行责令驶离或卸载通行，及处一万元以上二万元以下罚款等处理；对擅自从事可能影响城市桥隧安全的敷设管线、挖掘、钻孔、爆破、桩基施工、地基加固，打井、采石、取土、堆土等作业，情节严重的，处一万元以上五万元以下罚款等。


   