图文：6号线二期和16号线启动建设武汉市上半年反腐查处1167人租金普遍比市场价低三成左右随州千余儿童无法接受义务教育武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·图文：6号线二期和16号线启动建设
·武汉市上半年反腐查处1167人
·租金普遍比市场价低三成左右
·随州千余儿童无法接受义务教育
·武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费
楚天都市报电子版
----  
 
2 要闻 2017.7.29 星期六
一学期收费5000元 民生实事变了味
随州千余儿童无法接受义务教育
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 通讯员屠赟涛 康）作为随州市政府公开承诺的民生实事，胜利小学本是改善当地义务教育办学条件的配套项目，如今却成了高收费的民办盈利机构。昨晚，由湖北省监察厅主办、湖北电视综合频道承办的《党风政风前哨》栏目，曝光了这一问题。
    李先生家住随州市高新区熊家社区，小孩今年9月上小学。按照就近入学原则，他的孩子被划进新建的胜利小学。前不久，李先生突然听说，胜利小学竟是一所私立学校，“半年学费最少要五千多。”
    据了解，熊家社区周边原有五所公立小学，前几年因为项目开发全被拆除。新建的胜利小学，是2017年随州市政府十大民生实事之一，周围两个村、九个小区的千余名适龄学生都被划入该校的招生范围，9月1日该校将投入使用。
    记者来到胜利小学，该校负责人李校长回应：“是半公半私的性质，一学期学费5000元。”熊家社区相关负责人介绍，胜利小学不是还建的公立小学，而是随州市城投公司建设的一个项目。
    随州市城投公司一位负责人表示，2016年，随州市为城东公租房配套设施胜利小学争取国家补助资金2000万元，但建校实际投入5800万元左右，所以只好将校舍租给了一家民营教育企业。
    随后，记者找到了随州市高新区主管教育的社会事业发展局。局长倪少峰表示，按照就近入学原则，学生们还是得在胜利小学上学，胜利小学的办学模式是民办公助，学生上学会有一定的政府补贴。
    而省教育厅、财政厅、物价局下发的《关于清理规范义务教育改制学校的意见》规定，从2008年秋季起始，全省停止义务教育学校进行“民办公助”“公办民助”等形式的办学体制改革试验。修改后的《民办教育促进法》也规定，民办学校的举办者不得设立实施义务教育的营利性民办学校。胜利小学的运作模式显然违背这些规定。
    对此，随州市教育局的工作人员称，虽然知道“民办公助”“公办民助”早已被禁止，但是城投隶属市政府，他们将学校租出去后，学校的性质如何定，教育部门也管不了。


   