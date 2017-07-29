查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：6号线二期和16号线启动建设 ·武汉市上半年反腐查处1167人 ·租金普遍比市场价低三成左右 ·随州千余儿童无法接受义务教育 ·武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：6号线二期和16号线启动 · 武汉市上半年反腐查处1167人 · 租金普遍比市场价低三成左右 · 随州千余儿童无法接受义务教育 · 武汉城市桥梁下面空间仅限公益用 2 要闻 2017.7.29 星期六 一学期收费5000元 民生实事变了味 随州千余儿童无法接受义务教育 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 通讯员屠赟涛 康）作为随州市政府公开承诺的民生实事，胜利小学本是改善当地义务教育办学条件的配套项目，如今却成了高收费的民办盈利机构。昨晚，由湖北省监察厅主办、湖北电视综合频道承办的《党风政风前哨》栏目，曝光了这一问题。

李先生家住随州市高新区熊家社区，小孩今年9月上小学。按照就近入学原则，他的孩子被划进新建的胜利小学。前不久，李先生突然听说，胜利小学竟是一所私立学校，“半年学费最少要五千多。”

据了解，熊家社区周边原有五所公立小学，前几年因为项目开发全被拆除。新建的胜利小学，是2017年随州市政府十大民生实事之一，周围两个村、九个小区的千余名适龄学生都被划入该校的招生范围，9月1日该校将投入使用。

记者来到胜利小学，该校负责人李校长回应：“是半公半私的性质，一学期学费5000元。”熊家社区相关负责人介绍，胜利小学不是还建的公立小学，而是随州市城投公司建设的一个项目。

随州市城投公司一位负责人表示，2016年，随州市为城东公租房配套设施胜利小学争取国家补助资金2000万元，但建校实际投入5800万元左右，所以只好将校舍租给了一家民营教育企业。

随后，记者找到了随州市高新区主管教育的社会事业发展局。局长倪少峰表示，按照就近入学原则，学生们还是得在胜利小学上学，胜利小学的办学模式是民办公助，学生上学会有一定的政府补贴。

而省教育厅、财政厅、物价局下发的《关于清理规范义务教育改制学校的意见》规定，从2008年秋季起始，全省停止义务教育学校进行“民办公助”“公办民助”等形式的办学体制改革试验。修改后的《民办教育促进法》也规定，民办学校的举办者不得设立实施义务教育的营利性民办学校。胜利小学的运作模式显然违背这些规定。

对此，随州市教育局的工作人员称，虽然知道“民办公助”“公办民助”早已被禁止，但是城投隶属市政府，他们将学校租出去后，学校的性质如何定，教育部门也管不了。





