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·武汉市上半年反腐查处1167人
·租金普遍比市场价低三成左右
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·武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费
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武汉城市桥梁下面空间仅限公益用
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要闻
2017.7.29 星期六
江城首批人才公寓2003套房源租金标准公布
租金普遍比市场价低三成左右
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰 通讯员武招才）昨日，武汉市招才局公布首批大学生人才公寓2003套房源情况和租金标准，普遍比市场价低三成左右，个别房源月租低至153元。
据了解，首批人才公寓配租房源共有来自12个区的2003套住房，房型多为一室一厅或两室一厅，面积从20平方米到70多平方米不等，装修分为普装和精装，基本都达到了拎包入住标准。
记者了解到，此次公布的房源租金标准普遍比市场价低三成左右，如光谷大道光谷金融港青年公寓，月租市场价为1300元/间，配租价为850元/间；武昌区人才公寓沙湖社区，月租市场价为60元/平方米，配租价为42元/平方米；有些远城区的房源租金非常低，如新洲区新澳城市印象的配租价低至153元/月·人。
另外，部分公寓不收物业费，如武汉开发区全力南大学生主题社区；部分公寓物业费较低，如黄陂区横店街人才公寓物业费每月为0.6元/平方米；江夏区武汉金港汽车零部件产业园物业费为20-25元/月。
日前，市招才局已公布首批通过审核的541名大学生。7月31日至8月6日，通过审核的大学生可登录“百万大学生留汉创业就业信息服务平台”的“人才安居”栏目进行配租登记。首批人才公寓配租入住房源清单，可登陆本报看楚天APP查看。