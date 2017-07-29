查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：6号线二期和16号线启动建设 ·武汉市上半年反腐查处1167人 ·租金普遍比市场价低三成左右 ·随州千余儿童无法接受义务教育 ·武汉城市桥梁下面空间仅限公益用途不得收费 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 时事 第13版 : 大牌档 第14版 : 沸腾娱 第15版 : 艺览 第16版 : 百威英博·万里长江人文行走 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 热天热事 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 荆楚 · 图文：6号线二期和16号线启动 · 武汉市上半年反腐查处1167人 · 租金普遍比市场价低三成左右 · 随州千余儿童无法接受义务教育 · 武汉城市桥梁下面空间仅限公益用 2 要闻 2017.7.29 星期六 武汉市上半年反腐查处1167人 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海 通讯员陶涛 杨光敏）昨日，记者从武汉市纪检监察工作座谈会上获悉，今年上半年，该市执纪审查保持高压态势，共立案1452件，同比增加31.8%；处分1167人，同比增加45.9%，其中211人被开除党籍。

今年上半年，武汉市各级纪检监察机关共查处违反中央八项规定精神问题233件，给予纪律处分267人，通报曝光45批次、192人次；运用大数据开展扶贫等11项惠民政策落实情况监督检查，比对出问题线索38.34万条，查办群众身边“微腐败”706件处理754人；查处违反政治纪律和组织纪律问题56件，违反意识形态责任制方面问题7件；查办落实“两个责任”不力问题44件、69人。

昨日，武汉市纪委还通报了近期查处的一批党员干部违反中央八项规定精神的问题典型案件（详见看楚天APP）。





